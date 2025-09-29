주민등록·우체국 업무 우선 복구… 조달청 입찰 선별처리 [국가전산망 마비 사태]

국가 전산망 마비 사태가 나흘째 이어지고 있는 가운데 정부는 시스템 복구에 총력을 기울이고 있다지만 그 속도는 더디기만 하다. 경찰은 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재 원인을 규명하기 위해 서울경찰청 리튬전지 전담 수사팀을 파견했다.

29일 서울의 한 구청에서 시민들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

29일 행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면 이날 낮 12시 기준 국정자원 대전 본원의 전체 647개 시스템 중 62개 복구가 완료됐다. 화재로 전소된 7-1전산실의 96개 시스템을 제외한 나머지는 복구 작업이 한창이다. 김민재 중대본 제1차장(행안부 차관)은 이날 “우체국 우편, 금융 서비스가 우선적으로 복구됐고 주민등록등본 발급 등 국민이 일상적으로 자주 활용하는 정부24 서비스가 오전 8시30분경 복구됐다”고 강조했다.



김 차관은 “화재 영향이 작은 1∼6전산실 시스템부터 재가동 중이고 5층 전산실은 분진 청소 후 재가동을 계획 중”이라며 “서버 등 정보 시스템은 정전기, 물에 취약하기 때문에 전문 업체가 작업해 이 작업은 1∼2주 소요될 전망”이라고 설명했다.



조달청은 서비스가 중단됐던 ‘나라장터’의 대금 지급 서비스를 이날 오전 9시부터 재개했다. 다만 재개된 서비스의 안정적 운영을 위해 일부 기능은 제한한 상태다. 입찰 공고나 투찰, 개찰 등은 서비스를 미루되, 시급한 입찰이나 계약 건은 나라장터에서 선별적으로 처리한다는 방침이다.

국세청은 홈택스를 비롯해 은행 애플리케이션(앱)이나 가상계좌를 통한 국세 납부가 가능해졌다. 관세청은 관세청 홈페이지와 FTA 포털, 빅데이터 포털 등의 시스템 장애를 복구해 정상 운영 중이다. 수출입 통관에 쓰이는 ‘유니패스’(국가관세종합정보시스템)도 대부분 정상 운영 중이지만, 일부 서비스에 장애가 발견돼 비상대응 매뉴얼을 시행하고 있다.



경찰은 국정자원 화재 원인 규명에 박차를 가하고 있다. 박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 정례 간담회에서 대전경찰청 형사과장을 중심으로 20명 규모의 수사 전담팀을 편성해 수사를 진행하고 있다며 “서울경찰청에 있는 리튬전지 전담 부서 과학수사요원 3명도 추가로 감식에 투입했다”고 밝혔다.



경찰은 현재까지 화재 당일을 제외하고 3회 현장 감식을 진행했다. 화재 발생 이틀째인 27일부터는 전산실 내에서 배터리 이전 작업 중이었던 업체 관계자 7명을 불러 당시 상황을 조사했다. 전산실 내 폐쇄회로(CC)TV도 확보했는데 불이 난 전후 상황은 있으나 발화 지점은 잡히지 않은 것으로 전해졌다. 화재가 발생한 배터리도 녹아 이전 작업 중 배터리 전원이 꺼진 상황이었는지 확인도 판별하기 어려운 상황이다.

