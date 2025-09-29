포브스 "블랙핑크, 美 역사상 가장 성공적인 케이팝 아티스트" 호평일색

블랙핑크(BLACKPINK). YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 미국 빌보드 메인 음원 차트에서 10주 연속 순위권을 유지하며 자체 신기록을 경신했다.

29일 YG엔터테인먼트에 따르면 지난 7월 발매한 블랙핑크의 디지털 싱글 '뛰어'(JUMP)가 빌보드 메인 음원 차트인 '빌보드 핫 100'(Billboard Hot 100)에서 95위를 차지했다.

'뛰어'(JUMP)는 발매 직후 28위에 올랐고 지난 27일(현지시간)까지 총 10주 연속 차트 순위권 내에 이름을 올렸다. 이는 지난 2020년 8월 발매한 영문곡 'Ice Cream(with Selena Gomez)'이 8주간 진입했던 기록을 넘어선 결과다.

이같은 성과에 미국 경제지 포브스는 28일(현지시간) '최장기록 히트로 역사를 쓴 그룹 블랙핑크'라는 제목의 기사를 통해 "올해 여름 발매된 블랙핑크의 '뛰어'(JUMP)가 '빌보드 핫 100'(Billboard Hot 100)에 10주 연속 오르며 미국에서 가장 성공적인 성과를 이룬 곡"이라고 평가했다.

블랙핑크의 디지털 싱글 '뛰어'(JUMP)가 28일(현지시간) 빌보드 메인 음원 차트 '빌보드 핫 100'(Billboard Hot 100)에서 95위를 차지했다. 빌보드(Billboard) 홈페이지

이어 "이 중독성 넘치는 곡은 블랙핑크가 미국 내에서 가장 경쟁력 있는 음원 차트 순위에 두 자릿수 프레임을 달성한 첫 번째 곡"이라고 전했다.

또한 "아레나 규모의 공연장에서 노래하듯 스릴 넘치는 분위기의 곡 '뛰어'(JUMP)가 '빌보드 핫 100' 차트 순위권을 유지하는 것은 이전의 미국에서는 경험하지 못했던 일로, 중요한 이정표를 케이팝 그룹이 세운 것"이라고 극찬했다.

그러면서 케이팝 그룹 중 '핫 100' 차트에 10주 이상 오른 그룹은 블랙핑크, 방탄소년단(BTS), 피프티 피프티(Fifty Fifty)와 넷플릭스 오리지널 시리즈 '케이팝 데몬 헌터스' 내 그룹 헌터엑스(Huntr/x), 사자 보이즈(Saja Boys)로 단 다섯 팀 뿐이라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지