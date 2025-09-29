똑같은 교촌치킨, 배달앱서 사면 2000원 더 비싸…가격 인상 속사정은?

서울 교촌치킨 매장의 대다수가 배달 어플리케이션(앱)에서 판매하는 치킨 가격을 올린 것으로 나타났다.

기사와 직접적 연관 없음. 게티이미지뱅크

29일 프랜차이즈 업계에 따르면 서울 지역 교촌치킨 가맹점주는 지난 19일부터 배달의민족과 쿠팡이츠에서 허니콤보·레드콤보·간장콤보·반반콤보의 가격을 2000원씩 인상했다. 대표 메뉴인 허니콤보 가격은 기존 2만3000원에서 2만5000원으로 올랐다.

서울 지역의 교촌치킨 가맹점 90% 이상이 배달앱 메뉴 가격 인상에 동참했으며, 이는 교촌치킨 본사와 서울 지역 가맹점주의 협의에 따른 조치인 것으로 전해졌다.

매장이나 교촌치킨 전용앱에서 판매되는 치킨 가격은 오르지 않았다.

서울의 한 교촌치킨 가맹점주는 “배달앱 수수료 부담이 큰 배민과 쿠팡이츠에서 가격을 인상하기로 했다”고 말했다.

서울 지역 외 교촌치킨 가맹점주는 가맹본사가 정한 권장 소비자 가격을 따르거나, 가맹본사와 별도 협의 없이 약 2000∼3000원씩 배달 메뉴 가격을 인상한 것으로 파악됐다.

가맹사업법상 가맹본사는 가맹점주에게 상품 가격 설정을 강제할 수 없지만, 대다수 프랜차이즈는 가맹본사가 권장 소비자 가격을 정하면 점주들이 이를 따르는 방식으로 운영돼 왔다.

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비 관계자는 “가맹점주에게 이중가격제(배달 전용 가격제) 도입으로 발생할 수 있는 고객 불만과 혼란을 최소화할 수 있도록 요청했다”고 말했다.

한편, 교촌치킨은 지난 11일부터 닭다리살만 쓰던 순살치킨 메뉴에 닭가슴살을 섞고 중량은 700g에서 500g으로 줄여 판매했다. 실제 가격은 변함없지만 양을 줄인 만큼 사실상 가격을 인상했다는 지적이 제기됐다

서울 시내 교촌치킨 매장 모습. 뉴시스

앞서 bhc치킨도 가맹본사가 지난 6월부터 점주가 배달 치킨 가격을 자율적으로 정할 수 있도록 하자 상당수 가맹점이 가격을 2000원가량 올렸다.

자담치킨은 치킨 브랜드 가운데 처음으로 지난 4월부터 이중가격제를 도입해 배달 메뉴 가격을 매장보다 2000원 높게 책정했다.

맥도날드와 롯데리아, 버거킹, 맘스터치, KFC도 배달 메뉴 가격이 더 비싸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지