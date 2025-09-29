추석 당일 교통 정체 절정…8일 오후 풀린다

개천절부터 한글날까지 이어지는 긴 추석 연휴 귀성길과 귀경길 모두 추석 당일인 내달 6일 차량 정체가 절정에 이르고, 8일 오후부터는 평소 수준으로 회복될 전망이다.



티맵모빌리티는 29일 과거 티맵 명절 기간 이동 데이터를 바탕으로, 서울에서 광주·부산·대전·강릉 등 주요 지역의 일별·시간대별 이동 소요 시간 예측치를 분석해 공개했다.

사진=뉴시스

귀성길의 경우 내달 4일과 추석 당일 가장 혼잡할 것으로 예상됐다.



4일 오전 11시 출발 시 서울-강릉 구간은 3시간 43분, 오후 3시 출발 시 서울-광주 구간은 4시간 43분가량이 걸릴 전망이다.



추석 당일에는 오전 8시부터 혼잡도가 증가해 정오께 정점을 찍을 것으로 예측됐다. 낮 12시 기준 서울-부산 구간은 최대 6시간41분, 서울-대전 구간은 3시간 20분 소요될 것으로 분석됐다.



귀경길의 경우 추석 당일은 6일 정오가 가장 혼잡할 전망이고, 추석 다음날인 7일과 8일 낮에도 일부 혼잡이 이어지지만 8일 오후부터는 평소 수준을 회복할 것으로 예상됐다.



티맵모빌리티는 추석 연휴 기간 이용자 편의를 위해 ▲ 명절 무료 개방 주차장 표출 ▲ 고속도로 통행료 면제 반영 ▲ 신규 개통 도로 반영 ▲ 버스전용차로 운영 구간 확대 ▲ 임시 갓길 주행 허용 등을 안내한다.

<연합>

