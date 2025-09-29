다저스 김혜성, 정규 시즌 최종전서 3호 홈런…이정후는 3안타로 시즌 마무리

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스 김혜성(26)이 정규시즌 마지막 경기를 홈런포로 장식했다.

김혜성은 29일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀의 T모바일파크에서 열린 2025 MLB 정규시즌 시애틀 매리너스와 원정 경기에서 8번 2루수로 선발 출전해 발 출전해 4타수 1안타, 홈런 1개와 2타점을 기록하며 팀의 6-1 승리에 일조했다. 전날 시애틀전에 이어 2경기 연속 선발 출전한 김혜성은 미국 진출 첫 시즌을 타율 0.280(161타수 45안타), 홈런 3개, 17타점, 도루 13개로 마무리했다.

김혜성. AP연합뉴스

김혜성은 0-0으로 맞선 2회 2사 1루에서 시애틀 선발 투수 브라이스 밀러의 3구째 시속 150㎞ 포심 패스트볼을 받아쳐 우중간 담장을 넘겼다. 비거리는 124.7ｍ를 기록했고, 타구 속도는 시속 163.5㎞가 나왔다. 6월1일 뉴욕 양키스전 이후 거의 4개월 만에 나온 홈런이다.

다저스는 이날 선발 투수로 나온 클레이턴 커쇼가 5.1이닝을 피안타 4개, 사사구 1개, 탈삼진 7개로 무실점으로 막아 시즌 11승을 거뒀다. 오타니 쇼헤이는 1번 지명 타자로 출전해 7회 시즌 55호 홈런을 날렸다. 내셔널리그에서는 카일 슈워버(필라델피아 필리스)가 홈런 56개로 1위, 양대 리그 전체로는 시애틀의 칼 롤리가 60개로 1위다. 93승69패로 내셔널리그 서부 지구 1위로 시즌을 마친 다저스는 신시내티 레즈와 와일드카드 시리즈를 치른다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후(27)는 이날 콜로라도 로키스와 홈 경기에 6번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 3안타 2타점으로 활약해 팀의 4-0 승리를 이끌었다. 이정후는 이번 시즌을 타율 0.266(560타수 149안타), 홈런 8개, 55타점, 도루 10개로 마무리했다. 부상으로 시즌 도중에 전력에서 이탈한 2024시즌 성적은 타율 0.262(145타수 38안타), 홈런 2개, 8타점, 도루 2개였다.

애틀랜타 브레이브스 김하성(29)은 피츠버그 파이리츠와 홈 경기에 5번 타자 유격수로 선발 출전했으나 3타수 무안타, 삼진과 볼넷 1개씩을 기록했다. 김하성의 이번 시즌 성적은 타율 0.234(171타수 40안타), 홈런 5개, 17타점, 도루 6개다. 이날 경기에서는 애틀랜타가 4-1로 이겼다. 샌프란시스코와 애틀랜타는 모두 포스트시즌 진출에 실패했다.

