대미 관세 공포에… 잘나가던 ‘K뷰티’ 전망마저 먹구름

미국의 고관세 여파로 업종 불문 국내 모든 기업들이 향후 미래를 어둡게 보는 것으로 나타났다. 미국 트럼프 정부가 관세 방망이를 휘두르는 업종이 늘고 있는 가운데 한동안 ‘장밋빛 미래’를 점쳤던 화장품과 제약·바이오 업종도 1분기 만에 ‘미래가 어둡다’는 예측을 내놨다.



28일 대한상공회의소가 발표한 ‘2025년 4분기 기업경기전망지수(BSI)’에 따르면 올해 4분기 BSI는 74로 지난 분기 대비 7포인트 떨어졌다. 지난 2·3분기 연속으로 수치가 상승했지만 4분기에 흐름이 꺾였다. BSI 지수가 100 이상이면 해당 분기 경기를 긍정적으로 보는 기업들이 많음을 의미하고 100 이하는 그 반대다.

지난 5월 28일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2025 서울국제화장품미용산업박람회 및 국제건강산업박람회를 찾은 외국인 관람객들이 제품을 살펴보고 있다. 연합뉴스

대한상의 BSI 지수는 2021년 3분기 이후 17분기 연속 한 번도 100을 넘지 못했다. 2024년 2분기 99로 100에 근접했다가 같은 해 3분기(89), 4분기(85), 2025년 1분기(61)로 수직 낙하했다. 올해 2분기(79), 3분기(81)로 상승 흐름이 나타났지만, 미국 관세 여파로 4분기 국내 모든 기업이 부정적 전망으로 돌아섰다.



특히 관세가 이미 부과됐거나 예고된 업종의 낙폭이 컸다. 이번 달부터 일본, 유럽연합(EU)보다도 높은 관세율을 부담하고 있는 자동차는 전 분기 대비 16포인트 하락한 60으로 나타났다. 비금속광물(56), 철강(63), 석유화학(63) 업종의 전망치도 70선 이하를 기록했다. 철강은 50%에 달하는 대미 관세를 부담하고 있고, 석유화학은 중국 및 중동발 공급 과잉으로 어려움을 겪고 있다.

그나마 호황을 점쳤던 기업들도 4분기는 시장 전망을 어둡게 봤다. 지난 분기 103을 기록했던 화장품 업계의 4분기 전망치는 무려 44포인트 하락한 69로 나타났고, 제약·바이오 업종은 87로 22포인트 떨어졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 25일(현지시간) 미국에 공장을 건설하지 않은 기업의 의약품에 대해 내달부터 100% 관세를 부과하겠다고 발표한 상태다.



가장 선방한 업종은 반도체·식품(98)이었다. 반도체는 관세 불확실성에도 인공지능(AI) 수요를 기반으로 기준치에 근접했고, 식품은 명절 특수와 K푸드의 수출이 늘면서 전망치가 상승했다.

한·미 관세 후속 협상은 장기화 조짐을 보이고 있다. 위성락 대통령실 국가안보실장은 지난 27일 3500억달러 규모 대미투자펀드를 현금으로 조성하라는 미국 정부의 요구에 대해 “객관적?현실적으로 우리가 감당할 수 없는 범위”라며 “(3500억달러 전부를) 현금으로 낼 수는 없다. (이는) 여야를 떠나 대한민국 누구라도 인정하는 사실”이라고 밝혔다. 그러면서 “현재 대안을 협의 중이며 차기 한·미 정상회담을 목표로 결과를 낼 수 있게 노력하고 있다”고 덧붙였다. 오는 10월 말 경주 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 참석 차 방한하는 트럼프 대통령과 이재명 대통령이 만나 타결을 지을 수 있다는 취지의 발언으로 해석된다.



지난 주 말레이시아 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 경제장관회의에서 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표를 만났던 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 같은 날 “(미국 측에) 상업적 합리성을 보장하고 특히 실현 가능한 방식으로(대미 투자 패키지가) 운영이 가능하도록 하는 것이 결국 한·미 양국의 국익에도 부합한다는 부분을 강조했다”고 말했다.

의약품·가구·트럭… 끝이 없는 파장 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 출발하기 전 기자들과 문답하고 있다. 트럼프 대통령이 다음달부터 외국에서 수입되는 의약품과 대형 트럭, 주방 및 욕실 가구 등에 대해 관세 부과를 예고하면서 대미 수출을 하는 한국의 관련 업계가 파장을 주시하고 있다. 워싱턴=신화연합뉴스

관세 불확실성에 더해 이달 초 미국 조지아주에서 벌어진 한국인 체포·구금 사태까지 겪었던 한국 배터리업계는 조심스럽게 사업 정상화를 추진하고 있다. SK온은 미국 내 공장이 대부분 정상 가동 상태를 유지하고 있고, 건설이 지연됐던 현장에도 한국 파견자들을 복귀시켰다. 삼성SDI의 경우 이번 사태와 무관하게 정상적으로 사업을 추진 중이다.

