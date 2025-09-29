SK, APEC서 ‘국가 AI 생태계’ 머리 맞댄다

‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의’가 오는 10월 말 경북 경주에서 열리는 가운데 SK그룹이 인공지능(AI) 생태계 청사진을 공유하고 산업의 미래에 대해 논의하는 장을 마련한다.



SK는 내달 28일 경주엑스포대공원 문무홀에서 ‘퓨처 테크 포럼 AI’를 주관한다고 28일 밝혔다. 퓨처 테크 포럼 AI는 에이펙 정상회의와 함께 열리는 CEO 서밋의 공식 부대행사로, 세계 산업을 이끄는 국내외 대표 기업 CEO와 정부 관계자, 학계 인사들이 참여한다.

인공지능(AI) 데이터센터에 필요한 SK그룹 AI 생태계 핵심 제품 SKC ‘유리기판(SKC)’(왼쪽)과 SK하이닉스 ‘고대역폭메모리4(HBM4)’. SK 제공

이번 포럼에서는 ‘국가 AI 생태계’가 중점적으로 다뤄질 예정이다. 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관이 한국의 경험을 공유하고, 국내외 기업?학계의 AI 전문가들이 에이펙 회원국의 AI 전략과 산업 발전 방향을 모색하는 자리가 마련된다. 에이펙 CEO 서밋 의장을 맡은 최태원 SK그룹 회장은 기조연설에서 아시아·태평양 국가의 지속가능한 AI 생태계 마련을 위한 전략을 제안할 계획이다



같은 날 경주엑스포대공원 야외특별관에서는 ‘K테크 쇼케이스’가 열린다. K테크 쇼케이스에서는 한국 주요 기업의 미래 기술을 선보일 예정이다. SK그룹은 SK하이닉스, SK텔레콤, SKC, SK엔무브 등의 AI 역량을 한데 모은 ‘AI 데이터센터 설루션’을 내보인다. SK 측은 반도체와 냉각, 운영·보안 등 AI 인프라 전 영역에서의 SK그룹 역량이 소개돼 SK가 추진하는 AI 데이터센터의 미래를 확인할 수 있다고 소개했다.



SK그룹은 ‘반도체부터 에너지, 서비스까지’ AI 전 생태계에서의 경쟁력을 확고히 하는 데 방점을 찍으며 AI가 경제, 사회 등 인류의 삶 전반에 가치를 창출하는 기반을 마련하는 데 집중해 왔다고 강조했다.



SK그룹 관계자는 “에이펙을 계기로 국가 AI 생태계 전략을 세계와 나누고, SK가 반도체부터 에너지, 서비스 전 영역에서 다져온 가치 창출형 AI 생태계를 선보일 것”이라며 “국가 AI 생태계를 위한 SK의 노력, AI로 풍성해질 미래 산업 경쟁력을 함께 만나는 동행의 장이 될 것으로 기대한다”고 말했다.



한편 SK그룹은 11월 지난해에 이어 두 번째 ‘SK AI 서밋’도 개최한다. ‘SK AI 서밋 2025’는 11월 3일과 4일 서울 강남구 코엑스에서 ‘AI Now & Next’를 주제로 열린다.

