명문학군이 도보권… 학원 인프라도 풍부 [부동산 특집]

현대건설은 이달 부산 동래구 사직동 630번지 일원 사직 1-6지구 재건축 정비사업인 ‘힐스테이트 사직아시아드’(투시도)를 분양한다.

이 단지는 지하 3층~지상 35층, 10개동, 전용면적 50~121㎡, 총 1068가구 규모로 조합원 물량을 제외한 302가구가 일반분양 물량이다. 일반분양 전용면적별 가구 수는 △50㎡ 23가구 △59㎡A 28가구 △59㎡B 33가구 △59㎡C 11가구 △78㎡ 60가구 △84㎡A 11가구 △84㎡B 79가구 △84㎡C 57가구로, 수요자들에게 선호도가 높은 중·소형 중심으로 공급된다.

힐스테이트 사직아시아드는 우수한 교육환경이 강점이다. 명문학군으로 꼽히는 사직초·중·여중·고 등이 도보권 안에 위치하고 있으며, 사직동 학원가와 아시아드대로 학원가 등도 인접해 있다. 생활편의시설과 주거환경도 잘 갖춰져 있다. 또 부산지하철 3호선 사직역을 이용할 수 있으며, 4차선 도로가 단지와 인접해 있어 차량 진·출입이 수월하고 부산 전역으로 쉽게 이동이 가능하다.

