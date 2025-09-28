강남 아파트 평균 18억 시대…최고가는 ‘○○억원’? [수민이가 궁금해요]

서울 한강 이남 11개구의 평균 아파트값이 처음으로 18억원을 돌파했다. 수도권 평균 아파트값은 8억원대로 재진입 했다. 서울과 수도권 아파트값 상승세로 전국 아파트값은 6개월 연속 올랐다.

28일 민간 시세 조사기관인 KB국민은행의 9월 전국 주택가격 동향 발표에 따르면 지난 15일 조사 기준으로 서울 한강 이남 11개구의 아파트 평균 매매가는 지난달대비 0.64% 오른 18억677만원을 기록했다.

서울 시내 한 부동산중개업소에 게재된 매물 안내문. 연합뉴스

서울 한강 이북 14개구의 이달 평균 아파트값은 지난달보다 0.40% 오른 10억2238만원, 서울 전체 평균 아파트값은 0.82% 상승한 14억3621만원으로 집계됐다.

이달 서울의 매매가격 전망지수는 116.4로, 지난달(102.6) 대비 13.8포인트(p) 높아져 상승 전망이 대폭 강해진 것으로 나타났다.

KB부동산 가격 전망지수는 전국적으로 중개업소 표본 설문 조사를 통해 해당 지역 집값의 상승·하락 전망을 수치화한 것이다. 100을 초과할수록 그만큼 상승 전망이 많고, 100 미만이면 그 반대를 의미한다.

수도권(서울·경기·인천)의 이달 아파트 평균 매매가는 8억46만원을 기록했다.

수도권 평균 아파트값은 2022년 9월(8억175만원) 이후 7억원대에서 오르내리다가 3년 만인 이달 8억원대로 재진입한 것이다.

특히 서울과 경기에서 월간 아파트값 상승률이 1%를 넘는 지역이 속출했다.

서울에서는 송파구(1.60%), 중구(1.54%), 강동구(1.53%), 광진구(1.52%), 성동구(1.47%), 용산구(1.29%), 동작구(1.23%), 강남구(1.16%), 마포구(1.03%)가 아파트값 상승률이 1%대를 나타냈다. 경기에서는 성남시 분당구(1.77%)와 수정구(1.14%), 광명시(1.23%)가 강세를 보였다.

정부가 지난 7일 2030년까지 수도권에 135만 가구의 신규 주택을 착공하는 내용의 '9·7 대책'을 발표하며 주택 가격 안정을 꾀했으나 약발이 제대로 먹히지 않았다는 평가가 나온다.

25일 서울 중구 남산에서 한강벨트 인근 아파트 대단지 모습이 보이고 있다. 뉴시스

최근 서울 아파트값이 오름세를 보이는 이유에 대해 전문가들은 주택 공급 부족 우려와 정부 대책에 대한 실망, 금리인하 기대감, 추가 규제 우려에 따른 포모(FOMO·Fear Of Missing Out: 소외되는 것에 대한 두려움) 심리가 종합적으로 작용했다고 분석한다.

전문가들은 “9월 들어 서울에서 규제 대상이 아닌 마포·성동·광진·강동·동작구 등에서 매입 희망자들 움직임이 활발하다”며 “가장 큰 원인은 또 다른 부동산 규제가 발표되기 전에 내 집 마련을 해야 한다는 심리”라고 말했다.

전국 아파트값은 이달 0.10% 오르면서 6개월 연속 상승했다.

반면 5개 광역시(대전·대구·울산·부산·광주)와 기타 지방의 아파트값은 이달 각각 0.20%, 0.02% 하락했다. 전국적으로 아파트 전셋값은 이달 0.14% 오르면서 7개월 연속 상승세다.

수도권과 5개 광역시는 이달 각각 0.22%, 0.06% 올라 26개월째, 3개월 연속 오름세를 나타냈다. 기타 지방도 이달 전셋값이 0.08% 올랐다.

