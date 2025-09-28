"우와" 100만명 환호…“근심 대신 '웃음꽃'이 번졌다”

형형색색의 불꽃이 27일 서울 저녁 밤하늘을 환하게 수놓자 100만 인파 사이에서는 일제히 감탄이 터져 나왔다. 저마다 표정엔 근심 대신 '웃음꽃'이 번졌다.

27일 오후 서울 여의도 한강공원 일대에서 열린 '2025 서울세계불꽃축제'에서 화려한 불꽃이 밤하늘을 수놓고 있다. 뉴스1

'2025 서울세계불꽃축제'는 오후 7시 20분쯤 사회자의 카운트다운에 맞춰 시작됐다. 여의도 한강공원 일대는 주최 측 추산 100만명의 시민으로 북적였다.

한국팀은 오후 8시쯤 대미를 장식했다.

'케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)에 맞춰 '불꽃 폭포'가 쏟아지자 시민들은 연신 "우와", "이쁘다"를 외치며 눈을 떼지 못했다.

충남 지역에서 남편과 함께 온 박모(47)씨는 "정말 예뻐서 감탄하면서 봤다"고 말했다.

마포대교 인근에 자리를 잡은 하모(37)씨는 "파주에서 아이들과 왔다"며 "엄청 복잡하고 집에 가기도 힘들지만 감안하고 왔다. 그만한 가치가 있다"고 했다.

앞서 첫 순서인 이탈리아팀은 '피아트룩스(Fiat Lux·어둠 속 빛을 향해)'라는 주제로 이탈리아 영화음악의 거장 엔니오 모리코네의 곡에 따라 빛의 웅장함을 표현했다.

이어 캐나다팀이 '슈퍼히어로-세상을 지키는 빛'을 주제로 히어로 영화 오리지널사운드트랙(OST)에 맞춰 화려한 불꽃을 연출했다.

한국에서 직장을 다니는 중국인 심혜려(38)씨는 "한국 생활에 많이 적응했지만 적적할 때도 있는데, 친구들과 함께 불꽃놀이를 보니 걱정이 씻겨 내려가는 느낌"이라며 "넋을 놓고 집중해서 봤다"고 말했다.

이날 여의도 한강공원은 축제 시작 한참 전부터 '명당'을 차지하려는 시민들이 한데 몰려 북새통을 이뤘다.

명당을 놓친 일부 시민들은 멀리서나마 까치발을 들고, 자녀들을 목마에 태우며 불꽃놀이를 지켜봤다. '대포 카메라'를 동원한 모습도 보였다.

경기 고양에서 온 김태완(41)씨는 "화려한 불꽃과 스펙터클한 소리에 빠져들었다"며 "늦게 와서 자리를 잘못 잡은 게 조금은 아쉽다"고 했다.

27일 오후 서울 여의도 한강공원에서 열린 '2025 서울세계불꽃축제' 장면. 연합뉴스

경찰은 이날 인파 밀집이 예상되는 여의도한강공원 천상계단, 마포대교 북단 나들목, 거북선나루터, 용양봉저정공원에 경력을 대거 배치했다.

기동대 2200여명(37개 부대)과 기동순찰대 100여명(22개팀)을 포함한 3400여명이 질서 유지에 투입됐다.

한강 교량이나 강변북로·올림픽대로 등 자동차 전용대로에 불법 주·정차하는 차량을 단속하고, 도롯가에 앉은 시민들을 제지하기도 했다.

경찰은 고공 관측장비를 여의나루역 인근에 배치해 인파 혼잡 상황도 살펴봤다.

행사 종료 후에는 인파 사고를 예방하기 위해 안내 요원들이 연신 경광봉을 흔들고 호루라기를 불면서 질서 있는 귀가를 유도했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지