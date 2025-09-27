[속보] ‘국정자원 화재’ 직접피해 시스템 96개… “필수적인 시스템부터 우선적 정상화”

전날 발생한 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 직접 피해를 입은 업무시스템이 70개가 아닌 96개로 확인됐다.

27일 오전 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재현장에서 경찰 과학수사대 화재감식 관계자들이 건물 내부로 이동하고 있다. 전산 자원을 통합 관리하는 행정안전부 산하 국가정보자원관리원에서 지난 26일 오후 배터리 교체 작업 중 화재가 발생, 정부 온라인 서비스 70개가 마비됐다. 대전=뉴스1

정부는 28일까지 네트워크 장비 복구를 마치고, 이들 시스템을 대전 본원에서 대구 분원으로 이전하는 방안을 추진한다는 방침이다.

윤호중 행정안전부 장관은 이날 오후 8시 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의를 열고 “경제활동에 직접적으로 영향을 미치는 필수적인 시스템부터 우선적으로 정상화할 것”이라며 “우선 대전센터의 시설 장비를 복구하고 있다”고 했다.

그는 “전소된 배터리 384대 중 250여대를 반출하고 있고, 오늘(27일)까지는 항온항습기(외부 영향 없이 온도와 습도를 일정하게 유지하는 장치)를 복구해 내일(28일)은 네트워크 장비가 복구될 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 말했다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)이 27일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중대본 회의에서 모두 발언을 하고 있다. 행안부 제공

이어 “만약 성공적으로 작업이 완료된다면 정보시스템을 안전하게 보전하기 위해 중단했던 시스템 551개를 단계적으로 재가동할 수 있게 될 것”이라고 말했다. 현재 가동이 중단된 정부 업무시스템은 총 647개다. 화재로 직접 피해를 입은 시스템은 96개로 파악됐다.

당초 행안부는 전날 보도자료에서 화재로 영향을 받은 시스템이 1등급 12개, 2등급 58개 등 70개라고 밝혔으나, 실제로는 26개 더 많았던 것이다.

이에 대해 행안부는 “화재로 인한 인력 투입이 어려운 상황에서 파악한 것으로 착오가 있었다”고 설명했다.

행안부에 따르면 시스템 업데이트나 저장용량 확대에 따라 서버 구역이 수시로 바뀐다. 국정자원에서도 지속적으로 정보시스템 현황을 파악하고 있지만, 화재 상황에서는 확인이 쉽지 않았다고 한다.

윤호중 행정안전부 장관이 27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장을 방문해 소방대원들을 격려하고 있다. 대전=뉴스1

정부는 이들 시스템을 대구센터 내 민관협력형 클라우드 서비스로 이전하는 방안을 검토하기로 했다. 윤 장관은 “전소된 환경에서의 복구보다 이전 재설치가 복구에 유리하다고 판단했기 때문”이라고 설명했다.

윤 장관은 이날 정부 주요서비스들이 중단된 데 대해 사과의 뜻도 밝혔다.

그는 “민원 처리 지연, 증명서 발급 차질 등 국민 여러분께 큰 불편을 끼쳐드리게 되어 사과드린다”며 “화재로 인한 국가 정보시스템 장애 상황을 조속히 파악하고 국민 생활 불편과 피해를 최소화 할 수 있도록 총력을 다하고 있다”고 말했다.

또 “지자체는 어떤 서비스에 장애가 있는지, 어떻게 대체 서비스를 제공할 수 있는지구체적이고 신속하게 알려드릴 수 있도록 각별히 신경 써주길 바란다”며 “이번 사고 대응 목표는 단순한 업무 재개가 아니라 국민의 신뢰와 직결된 문제라고 받아들이고, 복구 계획과 지원사항을 충분히 논의해달라”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지