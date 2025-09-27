수지, 미모 관리 비결은 라면?…"아침 현장 가면 컵라면 먹는다"

유튜브 채널 뜬뜬 DdeunDdeun

수지가 K-푸드를 대표하는 음식 라면을 평소에 즐겨먹는다고 밝혔다.

27일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 "가을바람은 핑계고"라는 제목의 영상이 게시됐다. 해당 영상에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '다 이루어질지니'의 출연진 배우 김우빈과 수지가 출연해 진행자 유재석, 양세찬과 다양한 대화를 나눴다.

유재석은 수지에게 "아침은 드시나 안드시나"라고 물었고 수지는 "저 되게 먹는다. 꼭 먹는다"고 답했다.

이어 유재석은 "수지를 10년 전 '해피투게더'(KBS)에서 만났는데 그때보다는 바이브가 달라졌다. 그때는 아이돌 바이브였다면 지금은 여유가 생겼다"고 소감을 전했다.

이에 수지가 "저 서른 넘었다"고 했고 유재석은 "서른이 넘었냐. 나이가 드는 걸 모르겠다"며 수지의 변함없는 미모에 놀라움을 표했다.

그러다 수지가 "라면을 좋아한다"고 고백하자 김우빈은 "되게 자극적인 음식을 자주 먹고더라, 어떻게 관리를 하는지 모르겠다"며 "현장에서도 라면 아니면 김치짜글이 이런 걸 먹더라"고 밝혔다.

이에 수지는 "라면을 먹어야 뭔가 든든한 느낌이 있다. 냉동 물만두 조그만 것을 넣고 먹거나 하는데 아침에는 그렇게 안먹고 현장 가면 컵라면을 먹는다"고 밝혀 패널들을 놀라게 했다.

한편, 수지와 김우빈이 출연하는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디다.

제작은 스튜디오드래곤과 화앤담픽쳐스가 맡았고 내달 3일 넷플릭스에서 공개된다.

