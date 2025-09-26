트럼프, 틱톡 美사업권 인수 행정명령… “중국 모기업 지분 20% 미만, 오라클이 통제”

도널드 트럼프 미국 행정부가 25일(현지시간) 중국의 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업권을 미국 투자자들이 인수할 수 있도록 하는 행정명령을 시행했다.

이번 행정명령에 따라 미국 투자자들은 틱톡의 미국 사업권을 모기업인 중국 바이트댄스로부터 인수하게 되며, 새로 출범할 틱톡 미국 법인의 지분 가치는 140억달러(약 19조7000억원) 규모로 추산됐다.

트럼프 대통령은 이날 행정명령에 서명한 뒤 틱톡의 미국 법인이 “미국 투자자들과 미국 기업들, 훌륭한 회사들과 훌륭한 투자자들에 의해 운영될 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 중국 측의 틱톡 매각 공식 발표가 없다는 질문에 대해 “나는 우리가 무엇을 하고 있는지 그(시진핑 중국 국가 주석)에게 말했고, 그는 ‘계속 진행하라’고 말했다”며 “시 주석과 매우 좋은 대화를 나눴다. 나는 그를 많이 존중한다. 그도 나를 많이 존중하기를 바란다”고 했다.

서명식에 배석한 스콧 베선트 재무장관은 “회사(틱톡 미국 법인)는 약 140억달러로 평가될 것”이라며 “투자자들이 무엇에 투자할지, 무엇이 적절한 가치라고 생각하는지 결정하게 될 것”이라고 설명했다.

트럼프 대통령은 투자자 예상 명단에 래리 앨리슨 오라클 회장, 마이클 델 델테크놀로지스 회장, 미디어 재벌 루퍼트 머독 등을 언급했다.

미국 경제 매체 CNBC 방송 등은 오라클과 실버레이크, MGX가 틱톡의새 미국 법인(틱톡 USA) 지분을 15%씩 보유한다고 보도했다.

또 틱톡의 모회사 바이트댄스는 20% 미만의 지분을 보유하도록 한 ‘틱톡 금지법’에 따라 19.9%를, 나머지 35%는 바이트댄스 투자자들과 신규 투자자들이 보유한다.

또한 미국 연방 정부는 지분을 보유하지 않고, 주식 보유에 상관 없이 거부권을 행사할 수 있는 이른바 ‘황금주’(golden share)도 취득하지 않는다고 매체는 전했다.

동영상 추천 알고리즘, 코드, 콘텐츠 심사 권한은 새 합작법인이 가지며, 미국 이용자 민감 데이터는 미국 기업이 운영하는 클라우드에만 저장된다.

이에 대해 베선트 장관은 “미국 법인(오라클)과 미국 투자자들이 통제하게 될 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령도 “오라클이 매우 큰 역할을 하고 있다”며 “그들은 이미 꽤 오랫동안 (틱톡 사업에) 관여해왔고, 이전 사람들(중국 바이트댄스)을 위해 그것을 운영해왔다”고 설명했다.

앞서 미 의회는 틱톡의 미국 내 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내에서 틱톡 서비스를 금지하는 ‘틱톡 금지법’을 지난해 제정했다. 미국인 사용자가 1억7000만명이 넘는 틱톡은 모회사가 중국 기업이라는 점에서 중국의 개인정보 탈취나 해킹에 이용될 수 있다는 우려 때문이었다.

하지만 트럼프 행정부는 이 법의 시행을 올해 12월16일까지 유예하고 틱톡 매각을 중국과 협상해왔다. 트럼프 대통령이 틱톡 인수에 공을 들인 것은 그를 지지하는 젊은층 유권자들이 많이 이용한다는 점을 염두한 것으로 풀이된다.

