“아파트 NO” 빠니보틀, 서울 단독주택 구입 이유는…♥여친과 결혼 암시?

여행 유튜버 빠니보틀이 서울에 단독주택을 마련한 사실이 알려지며 눈길을 끌고 있다. 뉴스1

여행 유튜버 빠니보틀이 서울에 단독주택을 마련한 사실이 알려지며 눈길을 끌고 있다.

지난 25일 공개된 방송인 노홍철 유튜브 채널에는 ‘곽튜브 결혼에 노홍철·빠니보틀이 보인 반응 최초 공개’라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 영상에는 빠니보틀이 최근 서울에서 집을 구입한 비하인드와, 결혼 및 연애에 대한 솔직한 속내를 드러내며 화제를 모았다.

유튜브 채널 ‘노홍철‘ 캡처

빠니보틀은 “자유롭게만 살 줄 알았는데 일 몰아서 열심히 하다 보니 돈을 벌게 됐고 결국 집을 샀다”며 “아파트가 아니라 절대 가치가 오를 것 같지 않은 단독주택을 샀다. 하지만 알고 산 거다. 나만의 공간을 재미있게 꾸미고 싶었다”고 집을 구입하게 된 이유를 설명했다.

이어 그는 “극장 같은 공간을 만들고 싶었는데 미팅하면서 꿈이 점점 작아졌다”며 “결국 내 라이프스타일이 녹아드는 공간으로 만들고 싶다”고 덧붙이며 현실적인 고민도 전했다.

앞서 빠니보틀은 열애 사실을 직접 공개해 화제를 모은 바 있다. 그는 최근 MBC 예능 프로그램 ‘태어난 김에 세계일주4’에서 “사실 방송에서 이야기한 적은 없는데, 여자친구가 있다”고 최초 고백해 큰 축하를 받았다.

이번 영상에서는 빠니보틀의 연애관과 결혼에 대한 생각도 공개됐다. 그는 결혼 계획에 대해 “언젠가는 하고 싶지만 당장은 없다. 결혼하면 책임감이 생기는데, 지금은 하고 싶은 일이 더 많다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘노홍철‘ 캡처

또 여자친구와의 관계에 대해서는 “결혼 이야기를 따로 꺼내지 않는다. 여자친구도 ‘연애만 해도 된다’는 생각을 갖고 있어서 서로 간섭하지 않고 각자의 일을 존중한다”며 “일이 재밌어서 오히려 일이 없었다면 연애도 못 했을 것”이라고 털어놨다.

영상 말미, 그는 인생에 가장 큰 영향을 준 인물로 노홍철을 언급하며 남다른 존경심을 드러냈다. 빠니보틀은 “형 만나기 전에는 존경하는 사람이 없었다. 지금은 어디서든 존경하는 사람 있냐고 하면 ‘노홍철’이라고 말한다. 다만 형처럼 되고 싶다고 해서 될 수 있는 건 아니고, 나는 나답게 살고 싶다”고 밝혔다.

이어 “노홍철은 자신이 뭘 좋아하는지 아는 사람이다. 나는 그 태도를 존경한다”며 “긍정과 부정을 반반 가진 사람이라 형처럼은 못 살아도, 나답게 살고 싶다”고 전해, 각자의 방식으로 삶을 꾸려가는 두 사람의 우정을 엿보게 했다.

한편, 빠니보틀은 구독자 247만명을 보유한 대형 여행 크리에이터로, 최근에는 ‘태어난 김에 세계일주’, ‘지구마불 세계여행’, ‘더 인플루언서’, ‘피의 게임3’ 등 다양한 방송 프로그램에도 출연하며 대중의 사랑을 받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지