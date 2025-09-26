정청래 “추석 전 ‘검찰청 폐지’ 공약 지킬 수 있어 기쁘다”

더불어민주당 정청래 대표는 26일 검찰청 폐지 등을 골자로 한 정부조직법 개정안 표결과 관련 “추석 귀향길 라디오 뉴스에 ‘검찰청은 폐지됐다’, ‘검찰청은 역사 속으로 사라지게 됐다’는 소식을 전해드리겠다고 약속을 드렸는데 약속을 지킬 수 있어서 기쁘다”고 말했다.

정 대표는 오전 국회 민주당 확대간부회의에서 “오늘 드디어 이재명 정부 밑그림이 되어줄 정부조직법이 통과되고 미완의 과제로 남아있던 검찰 개혁도 힘차게 닻을 올린다”며 이같이 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 확대간부회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

검찰청을 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)과 공소청을 신설해 검찰의 수사·기소 기능을 분리하는 내용 등을 담은 정부조직법 개정안은 전날 본회의에 상정됐으며 국민의힘 이 법안에 대해 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 진행 중이다. 민주당은 전날 오후 6시 30분께 토론 종결을 요구했고 24시간이 지난 이날 오후 6시 30분께 필리버스터 종료를 위한 표결이 이뤄질 것으로 보인다. 범여권이 필리버스터 종료를 위해 필요한 179석 이상을 확보하고 있어서 법안 표결은 무리없이 진행될 것으로 관측된다. 정 대표는 “역사는 오늘 저녁 7시 검찰개혁으로 대한민국 민주주의가 한 단계 더 성숙하게 됐다고 기록할 것”이라고 언급했다.

그는 “수사와 기소는 불가역적으로 분리된다. 검찰의 폭력적인 무소불위의 권력은 이제 휘두를 수 없게 된다”며 “검찰 개혁은 이재명 대통령의 강력한 검찰 개혁에 대한 의지와 결단 덕분이다. 검찰 개혁을 염원하고 성원해주신 국민 여러분이 이뤄낸 성과”라고 했다. 이어 ”기득권 세력의 거센 저항에도 불구하고 정의를 지키기 위해 함께해주신 국민 여러분께 깊은 감사의 인사 말씀을 드린다”고 말했다.

정 대표는 아울러 “민주당은 사법 개혁, 언론 개혁에도 박차를 가하겠다”며 “개혁은 자전거 페달과 같다. 페달을 밟지 않으면 자전거가 쓰러진다. 민주당은 밀려오는 개혁의 페달을 계속 힘차게 밟겠다”고 했다.

