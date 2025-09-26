국힘 박수민, ‘필리버스터’ 15시간 50분 돌파… 역대 최장기록 경신

26일 국민의힘 박수민 의원이 정부조직법 개정안에 반대하며 본회의에서 16시간 넘게 필리버스터(무제한 토론)를 이어가 역대 최장 기록을 갈아치웠다. 이전 최장 기록은 지난해 8월 ‘전 국민 25만원 지원’을 골자로 한 민생회복지원금 지급 특별조치법 저지를 위해 그가 세운 15시간50분이었다.

국민의힘 박수민 의원이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 약 15시간 30분째 정부조직법 반대 필리버스터를 하던 중 참관 온 초등학생들에게 덕담을 하다 눈물을 닦고 있다. 뉴시스

박 의원은 정부조직법 개정안이 본회의에 상정된 전날 오후 6시 30분쯤 필리버스터를 시작해 이날 오전 10시21분 기준 15시간50분을 넘겼다.

필리버스터 첫 주자로 나선 박 의원은 “지난 윤석열 정부에서 3개 부처 조직 개편에 넉 달이 걸렸는데, 민주당은 불과 열흘 만에 방대한 13개 조직 개편안을 밀어붙이고 있다”라고 비판했다.

그는 “국민의힘은 검찰개혁에 동의하나 이런 식으로의 개혁에는 반대할 수밖에 없다”라며 “검경 수사권 조정 이후 수사 기관 간 핑퐁 문제가 심각하다. 그에 따른 수사 지연 문제 역시 심각한 수준”이라고 지적했다. 그러면서 “검찰청 간판을 떼고 공소청·중수청을 만든다고 하면 1만3000명의 검사와 수사관은 일손을 놓지 않겠나”라고 비판했다.

