“전 세계에 올바른 문화유산 정보 확산”… 국가유산청, 반크와 맞손

국가유산청 국립문화유산연구원은 사이버외교사절단 반크와 26일 대전 유성구 연구원 대회의실에서 문화유산 보호·활용 및 연구 성과 홍보를 위한 업무협약을 체결한다.

반크는 1999년 설립된 사이버 민간 외교 단체다. 한국의 청소년·청년·해외동포·외국인을 디지털 외교관이자 한국 홍보대사로 양성해 전 세계에 한국의 역사와 문화를 올바르게 알리는 활동을 이어왔다.

이번 협약은 문화유산을 조사·연구·보존·복원하는 국가기관인 연구원과 해외 역사 왜곡 대응과 한국 역사 홍보 경험이 풍부한 반크가 협력해 우리 문화유산의 올바른 정보를 세계에 효과적으로 확산하기 위해 마련됐다. 협약의 주요 내용은 △반크 회원을 대상으로 한 연구원 및 문화유산 홍보 활동 추진 △문화유산 홍보물 제작 및 올바른 정보 제공 △반크 회원에게 문화유산 관련 체험 프로그램 참여 기회 제공 등이다.

양 기관은 특히 생성형 인공지능(AI)이 제공하는 한국 문화유산 관련 콘텐츠 속 왜곡된 정보를 바로잡는 ‘인공지능(AI) 문화유산 홍보대사 양성사업’을 우선 추진한다. 더불어 반크가 운영하는 플랫폼을 통해 연구원의 주요 연구 성과를 국내외에 널리 알릴 예정이다.

