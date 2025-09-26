결혼 23년차 한가인♥연정훈 이혼 진행?… 순돌이 이건주 “솔직하게 말씀드리겠다” 충격 예언

한가인의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 한가인이 남편 연정훈과의 신점을 봤다.

25일 한가인의 유튜브 채널에는 '한가인♥연정훈 내후년에 이혼? 무당된 순돌이의 충격적 예언 (+New 신당 최초공개)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 한가인은 최근 강남의 빌라에서 남양주의 주택으로 신당을 옮긴 이건주를 찾았다. 아역 배우 출신으로 ‘한 지붕 세 가족’의 순돌이 역으로 얼굴을 알렸던 이건주는 지난해 신내림을 받아 무당으로 일하고 있었다.

한가인은 '멘탈 테라피'를 하러 왔다면서 "요즘 예약 잡기 어려운 분이다. 점을 보기 시작한지 1년이 안 됐는데, 초반이 잘 맞는다고 하지 않나"라고 설명했다.

이어 “한가인, 연정훈 부부에게 올해 말부터 내년에 ‘문서’를 잡게 될 거다. 이사를 하거나 건물을 매입하거나 할 수 있다”고 말했다.

그러면서 "어떻게 말씀을 드려냐 하나 모르겠는데, 이혼수가 들어온다. 잘 넘기면 좋지만 이별수가 있다. 내후년이다"라고 충격적인 발언을 남겼다.

하지만 "두 분이 합이 잘 맞아서 잘 살면 이혼수를 누르고 더 잘 살 수 있는 수로 바뀐다. 그것만 조금 신경 쓰면 될 것 같다"는 이건주의 말에 한가인은 안심했다.

한편 한가인과 연정훈은 2005년에 결혼해 2016년에 딸을, 2019년에 아들을 얻었다.

