“외투 꼭! 챙기세요”… 일교차 큰 가을 [오늘날씨]

금요일인 26일은 평년보다는 기온이 높겠지만, 일교차는 크겠다.

지난 22일 서울 송파구 올림픽공원 들꽃마루를 찾은 시민들이 활짝 핀 황화코스모스 사이를 걸으며 가을을 만끽하고 있다. 이재문 기자

기상청은 “중부지방은 대체로 맑겠고, 남부지방과 제주도는 흐리겠다”며 “제주도 해안은 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르며 매우 무더운 곳이 있겠다”고 이날 예보했다.

전날 밤부터 이날 아침까지 중부 내륙과 인천·경기 서해안, 경북중·북부 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

해안에 있는 교량과 내륙의 강이나 호수, 골짜기 인접 도로는 주변보다 더욱 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 항공이 운항 역시 차질이 있을 수 있겠다.

남부지방과 제주도를 중심으로 가끔 비가 내리겠다. 전북은 아침까지, 경남권은 오후까지, 전라권과 제주도는 밤까지 비가 이어지는 곳이 있겠다. 충남권 남부는 새벽에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

25일부터 이날까지 이어지는 비의 예상 강수량은 ▲전남 남해안 20~60㎜ ▲광주·전남 5~40㎜ ▲전북 5~10㎜ ▲경남 서부 남해안 10~40㎜ ▲부산·울산·경남 5~20㎜ ▲제주도 20~60㎜다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 안전에 유의해야겠다.

기온은 당분간 평년(최저 11~19도, 최고 23~26도)보다 조금 높겠다.

아침 최저기온은 14~23도, 낮 최고기온은 25~29도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 19도, 수원 17도, 춘천 15도, 강릉 19도, 청주 19도, 대전 18도, 전주 21도, 광주 22도, 대구 21도, 부산 23도, 제주 25도다.

낮 최고기온은 서울 28도, 인천 26도, 수원 27도, 춘천 26도, 강릉 27도, 청주 27도, 대전 27도, 전주 28도, 광주 27도, 대구 29도, 부산 28도, 제주 29도다.

