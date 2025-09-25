APEC 정상회의장 주요 시설 공사 대부분 마무리… 내부 인테리어 진행 중

오는 10월 말 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 위한 주요 시설 공사가 대부분 마무리됨에 따라 조만간 내부 인테리어 공사가 시작될 예정이다.

경북도 APEC 준비지원단은 성공적인 행사를 위한 준비 상황을 점검하는 1000여개의 체크리스트를 매일 확인, 필요한 부분을 보완해나가고 있다고 25일 밝혔다.

이철우 경북도지사는 25일 경주엑스포대공원 대회의실에서 진행된 APEC 정상회의 관련, 회의를 주재하고 있다. 경북도 제공

도는 이날 경주엑스포대공원 대회의실에서 이철우 도지사와 실·국장, 경북도 APEC 준비지원단, 경주시 관계자 등이 참석한 가운데 회의를 열고 APEC 정상회의 준비 상황을 점검했다.

김상철 경북도 APEC 준비지원단장은 "현재 정상회의장을 비롯한 인프라 공사가 대부분 마무리됐다"며 "외교부, 문화체육관광부 등 중앙부처가 내부 인테리어 공사를 진행할 예정이다"고 말했다.

현재 정상회의장과 미디어센터 등 주요 시설 공정률은 96% 수준이다.

도는 앞으로 남은 기간 숙박, 수송, 의료 지원 및 서비스 향상 등에 집중해 회의 참가자의 불편과 어려움이 없도록 최선을 다할 방침이다.

이철우 경북도지사는 "큰 행사일수록 날짜가 임박함에 따라 많은 변수가 생기겠지만, 남은 기간 지방 차원에서 할 일을 꼼꼼하게 챙겨 나가면 된다"며 "현재 마련된 1000개 체크리스트 이외에도 살펴봐야 할 아주 세부적인 사항까지 꼼꼼히 확인해야 한다"고 강조했다.

또 "도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 회동으로 벌써 세계의 이목은 경주로 향하고 있으며 두 정상의 만남으로 경주 APEC 정상회의는 더욱 특별해졌다"며 "전 세계에 감동과 희망을 전할 수 있는 역대 최대의 행사가 되도록 남은 기간 최선을 다하자"고 당부했다.

