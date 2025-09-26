사장단 모은 구광모 “AX 전환 가속화해야”

구광모(사진) LG 회장이 그룹 계열사 최고경영진과 최고디지털책임자(CDO)를 소집해 대내외 경영 불확실성에 대한 인식을 공유하고 인공지능 전환(AX) 가속화 방안을 논의했다.

25일 LG그룹에 따르면, 구 회장은 전날 경기도 이천 LG인화원에서 사장단 회의를 열고 중장기 경영전략을 검토했다.

구 회장은 회의에서 “중국 경쟁사들은 우리보다 자본, 인력에서 3배, 4배 이상의 자원을 투입하고 있다”며 “그동안 구조적 경쟁력 강화가 시급하다는 인식을 같이하면서 지속가능한 경쟁 우위와 수익성 강화를 위한 ‘사업의 선택과 집중’ △차별적 경쟁력의 핵심인 ‘위닝 연구개발(R&D)’ △‘구조적 수익체질 개선’ 등 크게 3가지를 논의해 왔지만 여전히 해야 할 일이 많다”고 강조했다.

구 회장은 2018년 취임 이후 ABC(AI·바이오·클린테크) 분야를 미래 사업으로 제시했다. 아울러 기존 사업 포트폴리오 전반을 점검한 뒤 중복사업은 정리하고 비핵심 자산은 매각하는 경영방침을 이어왔다.

회의에서 LG 최고경영진은 갈수록 어려워지는 경영환경 속에서 생산력을 높이고 원가 경쟁력을 확보하기 위한 AX 전략 실행에 몰입해야 한다는 데 공감했다. 또 변화의 시기를 놓치지 않기 위해 경영진 주도의 명확한 목표설정과 신속한 실행이 필수적이라는 데 의견을 모았다.

구 회장은 최근 미국 조지아주 LG에너지솔루션 직원 구금 사태와 관련해 LG 구성원의 안전에 대한 긴밀한 대응을 당부하기도 했다. 구 회장은 “회사는 집보다 더 많은 시간을 보내기도 하는 곳인 만큼 최고경영진이 구성원의 안전에 대해 세심히 챙겨 달라”고 당부했다.

