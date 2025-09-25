‘기후위기 사기론’ 트럼프 보란 듯… 시진핑 “온실가스 7~10% 줄일 것”

시진핑 중국 국가주석이 자국의 온실가스 배출량을 2035년까지 고점 대비 7∼10% 감축하겠다고 밝혔다. 중국이 온실가스 배출량 감축 목표를 구체적인 수치로 내놓은 것은 이번이 처음으로, 도널드 트럼프 미 대통령을 겨냥했다는 해석이 나온다.

시진핑 중국 국가주석. 신화연합뉴스

로이터통신 등에 따르면 시 주석은 24일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 유엔 기후 정상회의 화상연설에서 “2035년까지 중국 전체 경제 범위에서 온실가스 배출량을 고점 대비 7∼10% 감축할 것”이라며 경제 전반에 걸친 온실가스 배출 저감 계획을 공개했다. 시 주석은 “중국의 풍력·태양광 발전 설치 용량이 총 36억㎾에 도달하도록 노력할 것”이라며 “이는 2020년 수준의 6배 이상”이라고 강조했다. 그는 또 중국은 2035년까지 비(非)화석연료 소비가 전체 에너지 소비의 30% 이상을 차지하고, 신에너지차(전기·수소·하이브리드차)가 신규 판매차의 주류가 될 것이라고 덧붙였다.



중국은 전 세계 온실가스 배출의 30% 이상을 차지하는 최다 배출국으로, 처음으로 구체적인 배출 감축 목표를 제시했다. 이제까지 중국 지도자들은 2030년 이전에 배출 정점에 도달하겠다는 약속만 했었다. 사이먼 스틸 유엔 기후변화협약(UNFCC) 사무총장은 중국의 계획에 대해 “모든 나라에 더 강하고 신속한 기후 행동이 더 많은 경제성장, 일자리, 안전한 에너지, 깨끗한 공기, 건강을 의미한다”고 말했다.



AFP통신은 시 주석이 세계 최대 온실가스 배출국인 중국의 노력을 강조한 것은 미국이 트럼프 대통령 체제에서 화석연료를 옹호하고, 유럽연합(EU)이 온실가스 감축 목표를 두고 회원국 간 이견을 드러낸 상황에서 나온 것이라고 평가했다. 미국이 기후변화 대응에서 한발 물러선 사이, 중국이 ‘녹색 리더십’을 앞세워 그 빈자리를 메우려는 행보에 나섰다는 분석이다.



트럼프 대통령은 전날 유엔총회 연설에서 유엔이 주도해온 글로벌 기후변화 대응과 탄소저감 정책을 두고 “전 세계에 저질러진 최대의 사기극”이라며 “유럽이 재생에너지 발전을 통해 온실가스 배출량을 줄인 결과 에너지 가격이 치솟고 생산 시설이 붕괴한 사이 (더 많은 탄소가) 중국과 그 주변에서 번영하는 다른 나라들에서 나왔다”고 주장했다.



다만 일각에서는 중국의 감축 목표가 충분히 높지 않다는 반응도 나왔다. 블룸버그통신은 중국 감축 목표가 파리협정에 명시된 지구 온난화 한계를 극복하기 위해 과학자들이 필요하다고 주장한 수준에는 미치지 못한다고 보도했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지