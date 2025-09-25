소비 둔화·환율 하락 여파… 석달 새 세수 2.2조 또 부족

올해 국세수입이 정부 예상보다 2조2000억원 부족할 것이란 전망이 나왔다. 정부가 올해 6월 추가경정예산(추경)을 편성하며 10조원 규모의 세입경정을 한 지 3개월 만에 결손이 발생한 것이다.

기획재정부는 25일 ‘2025년 국세수입 재추계 결과’를 발표하며 올해 국세수입을 369조9000억원으로 예측했다. 추경 당시의 372조1000억원보다 2조2000억원(-0.6%) 줄어든 수치다. 올해 본예산(382조4000억원)과 비교하면 12조5000억원의 차이가 발생한다.



정부는 이번 재추계에서 소득세(1.2%)와 법인세(0.1%)는 더 걷힐 것으로 예상했지만, 부가가치세(-2.9%)와 관세(-12.0%) 등은 전망에 미치지 못할 것으로 내다봤다. 민간의 소비 둔화와 수입 감소, 환율 하락이 겹치며 오차가 발생했다는 것이 정부 설명이다. 기재부 관계자는 “통상 불용 규모가 6조~7조원 정도라 올해 결손은 대응 가능한 수준”이라고 말했다.

