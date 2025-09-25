수원 전세사기 주범에 법정최고형 확정…징역 15년

‘무자본 갭투자’로 760억원 규모 전세사기를 저지른 혐의로 재판에 넘겨진 이른바 ‘수원 일가족 전세사기’ 사건의 주범에게 법정 최고형이 확정됐다.

대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 25일 사기, 업무상 배임, 부동산실명법 위반등 혐의로 재판에 넘겨진 정모씨에게 징역 15년을 선고한 원심판결을 확정했다. 공범인 아내는 징역 6년, 감정평가사인 아들은 징역 4년을 각각 확정받았다.

정씨 부부는 2021년 1월부터 2023년 9월까지 일가족과 임대법인 명의를 이용해 수원시 일대 주택 약 800세대를 취득한 뒤 임차인 500여 명으로부터 전세보증금 약 760억원을 편취한 혐의를 받는다. 정씨 아들은 임대업체 소장으로 근무하며 정씨의 요청으로 임대 건물을 시세보다 높은 가격으로 감정평가해 범행에 가담한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

1심은 지난해 12월 정씨에게 징역 15년을 선고했다. 형법상 사기죄의 법정형은 징역 10년 이하인데, 재판부가 여러 죄가 있는 경우 합쳐서 형을 정하는 경합범 가중까지 적용하면 최고 징역 15년을 선고할 수 있다.

1심 재판부는 “임대차 보증금은 서민의 전 재산이나 다름없다. 주거 안정과도 직결된 문제다. 피해자 중 1명은 피고인 범행이 드러난 후 목숨을 끊기까지 한 것으로 보인다”고 지적했다. 이어 “보증금 수십억원을 치밀한 계획 없이 양평군 토지 매수, 태양광 사업, 프랜차이즈 사업 등에 투자하고 별다른 이익도 얻지 못했으며 투자금을 회수하지도 못했다”고 밝혔다.

그러면서 “이밖에 개인적 취미를 위해 게임 아이템에 최소 13억원을 소비, 임대사업이 어려워지기 시작한 2022년부터 법인카드로 15억원을 ‘카드깡’했으며 재산 은닉 정황도 보인다”고 질타했다.

2심도 정씨 부부에게 각각 징역 15년과 징역 6년, 아들에게 징역 4년을 선고했다. 다만 일부 혐의에 대한 판단은 1심과 달리 했다. 1심은 정씨 부자가 시세보다 높은 가격으로 임대 건물을 감정평가한 검정평가법 위반 혐의를 무죄로 봤지만, 2심은 유죄로 뒤집었다. 정씨 아들의 일부 사기 혐의는 무죄로 봤다.

대법원은 “원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 사기죄에서의 미필적 고의, 공동정범 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다”며 검사와 피고인들의 상고를 모두 기각했다.

