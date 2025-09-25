주말 세계불꽃축제·집회 등으로 서울 시내 곳곳 교통통제

경찰이 이번 주말 도심권 집회와 여의도 불꽃축제, 마라톤 등 사정으로 세종대로 등 서울 시내 주요 도로 일대에서 교통통제를 실시한다.

25일 서울경찰청에 따르면 ‘2025 서울세계불꽃축제’가 토요일인 27일 오후 7시20분부터 8시30분까지 동여의도 일대에서 열린다.

이에 따라 여의동로(마포대교 남단∼63빌딩)는 오후 2시부터 10시까지 차량을 전면 통제한다. 여의나루로·국제금융로 등 5개 구역은 탄력적으로 교통을 통제할 예정이다.

경찰은 한강교량이나 자동차전용도로(강변북로·올림픽대로)에 불법 주·정차 차량에 대해 견인 조치하는 등 강력한 단속과 계도를 실시한다.

행사 종료 후에는 여의나루로와 국제금융로 등에선 보행 안전을 최우선으로 한 교통관리를 실시할 예정이다. 마포대교·한강대교의 경우 하위 1개 차로를 통제해 추가로 보행로를 확보한다.

27일 오후시간대 도심권 사직로·세종대로 등과 여의도권 의사당대로 일대에선 수만명이 참석하는 대규모 집회가 개최돼 교통 혼잡이 예상된다.

기후정의행진조직위원회는 동십자교차로에서 내자교차로 방향으로 집회를 개최한다. 오후 4시부터 동십자교차로에서 출발해 을지로입구 교차로와 개풍교차로를 거쳐 세종교차로를 경유해 집회장소인 광화문교차로까지 이어지는 행진이 예정돼 있다. 집회와 행진구간 반대편 차로를 가변차로로 운영해 최소한의 교통흐름이 유지될 예정이다.

자유통일당은 같은 날 세종교차로에서 대한문교차로 구간에서 집회를 연다. 반대편 차로를 마찬가지로 가변차로로 운영할 예정이다.

주말인 27∼28일 서초권은 반포대로(서초역교차로∼서초3동교차로) 일부를 교통통제해 서초 서리풀축제를 연다. 강남권은 영동대로(코엑스교차로∼삼성역교차로) 일부를 교통통제해 영동대로 케이팝콘서트를 연다.

일요일인 28일 오전 8시부터 11시까지 도심권 주요 도로에서 서울시가 주관하는 서울걷자페스티벌도 열린다. 동대문 DDP에서 출발해 율곡로를 이용해 광화문교차로까지 이어지는 행사로 율곡로 일대 교통 불편이 예상된다.

서울청은 이들 집회와 다중운집행사 장소 주변 교통관리를 위해 교통경찰과 모범운전자 등 최대 1200여명을 배치해 차량 우회 등 교통소통 관리를 할 예정이다.

불꽃축제의 경우 경찰은 영등포·용산·마포·동작경찰서장과 기동단장을 권역별 책임자로 지정하고 기동대 37기, 기동순찰대 22개팀 등 경찰 권력 3448명을 동원해 인파안전관리·112신고를 처리한단 계획이다.

경찰 측은 “가급적 지하철을 이용하고 부득이 차량을 이용해야 하는 운전자는 실시간 교통정보를 미리 확인하고 교통경찰 수신호에 잘 따라달라”고 당부했다.

집회 시간과 장소 등 자세한 교통상황은 서울청 교통정보 안내전화(02-700-5000), 교통정보센터 홈페이지(www.spatic.go.kr), 카카오톡(교통정보센터 네비게이션)을 통해 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지