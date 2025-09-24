한국공항보안-국가재난안전교육원, 항공보안 역량강화 업무협약 체결

한국공항보안은 24일 행정안전부 국가재난안전교육원과 ‘항공보안 및 재난대응 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 한국공항보안이 추진한 무결점 항공보안 체계 구축과 현장 대응력 강화를 위한 전략적 협력의 일환으로 이뤄졌다. 양 기관은 전문 교육과 훈련, 인프라 교류를 통해 안전한 공항 환경 조성에 나설 예정이다.

24일 국가재난안전교육원에서 열린 ‘항공보안 및 재난대응 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)’에서 김수봉 한국공항보안 사장(왼쪽 네번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약을 통해 양 기관은 전문성과 역량을 결집해 항공보안 및 재난대응 교육훈련의 새로운 표준을 제시하는 계기가 될 것으로 기대된다. 또 국민 안전을 최우선으로 하는 안전한 공항 환경 조성에 크게 기여할 것으로 기대된다.

김수봉 한국공항보안 사장은“안전한 하늘길을 보장하기 위해서는 재난대응 역량 강화가 필수적”이라며 “이번 협약을 계기로 직원들의 전문성을 한 단계 높이고 국민이 신뢰할 수 있는 항공 보안 체계를 완성해 나가겠다”고 말했다.

문영훈 국가재난안전교육원장은 “항공보안과 재난대응 분야에서 한국공항보안과 협력하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “현장 중심의 실질적이고 효과적인 교육훈련을 통해 국민 안전 강화에 기여하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지