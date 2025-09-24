트럼프, 대러 ‘강경모드’로 전환… “우크라, 영토 회복 가능”

도널드 트럼프(사진) 미국 대통령이 재집권한 뒤 진행된 첫 유엔 총회 연설에서는 러시아에 대한 강경 기조가 노골적으로 드러났다. 그간 러·우크라이나 전쟁 종전 협상 국면에서 보여준 친러 행보와는 정반대의 모습을 보여 주목받는 가운데, 기조연설 이후에는 우크라이나가 잃어버린 영토를 모두 되찾을 수 있다는 새로운 입장까지 제시했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지 시간) 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열린 제80차 유엔 총회에서 연설하고 있다. 뉴욕=AP연합뉴스

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 유엔 총회 연설에서 “러시아가 만약 종전 합의를 할 준비가 되지 않았다면 미국은 강력한 관세조치를 실행할 수 있다”며 “그 조치가 효과가 있으려면, 유럽 국가들이 동일한 조치에 동참해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “유럽 국가들이 러시아와 싸우는 동시에 러시아의 석유와 가스를 구매하고 있다”며 에너지 수입을 즉각 중단하라고 촉구했다.



같은 날 그는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담한 자리에서는 러시아 전투기가 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 영공을 침범하면 격추해야 한다고 언급했다. 이어 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “유럽, 특히 나토 지원이 더해진다면 (우크라이나가) 전쟁이 시작됐을 당시의 원래 국경을 회복하는 것이 충분히 가능한 선택지가 된다”고 적었다. 지금껏 우크라이나가 영토 일부를 포기해야 하며, 우크라이나에는 별다른 수가 없다는 입장이던 것과 다른 이야기다. 러시아를 향해서는 “군사 강국이라면 이기는 데 일주일도 채 걸리지 않았을 전쟁을, 3년6개월 동안 목적 없이 싸우고 있다”면서 ‘종이호랑이’라고 쏘아붙였다.



트럼프 대통령이 전 세계 지도자들 앞에서 러시아를 향한 전격적인 입장 변화를 드러낸 것은 그간 러·우 전쟁 종전을 위해 노력해왔던 트럼프 대통령의 좌절감이 드러난 것으로 풀이된다. 그는 푸틴 대통령을 직접 만나 극진히 대우하는 등 수개월간 러시아 편에서 외교적 노력을 기울였으나 별다른 성과를 거두지 못했다.

도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 23일(현지 시간) 미국 뉴욕에서 열린 제80차 유엔 총회를 계기로 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 양자 회담하고 있다. 뉴욕=AP연합뉴스

우크라이나는 환영했다. 젤렌스키 대통령은 “트럼프 대통령이 상황을 명확히 이해하고 있다”면서 트럼프 대통령을 ‘게임 체인저’로 치켜세웠다.



그러나 현실적으로 우크라이나의 영토 수복을 위해선 막대한 인력과 장비 확보 등 여러 난관을 거쳐야 하는 만큼 트럼프 대통령의 이날 발언이 외교적 수사에 그칠 가능성도 있다. 그는 이날 미국이 러시아 항공기를 격추하는 나토 회원국을 지원할 의향이 있냐는 질의에는 “상황에 따라 다르다”고 답변했다.



이외에도 트럼프 대통령은 총회 연설에서 영국·프랑스·캐나다·호주 등 서방국이 잇달아 팔레스타인의 국가 지위를 인정한 것은 갈등을 부추기는 행보라고 비판했다. 팔레스타인 무장 정파 하마스로서는 국가 지위 인정이 만행에 대한 보상으로 받아들여질 수 있다는 이유에서다.



또 자신이 집권 2기 시작 후 7개의 분쟁 종식을 중재하는 동안 “유엔은 없었다”며 날을 세웠다. 트럼프 대통령은 유엔이 주도해온 글로벌 기후변화 대응과 탄소저감 정책에 대해서는 “전 세계 최대 사기극”이라며 독설을 이어갔다. 그러면서 유럽이 재생에너지 발전을 통해 탄소 발자국을 줄인 결과 에너지 가격이 치솟는 동안, 중국이 다른 모든 선진국보다 더 많은 이산화탄소를 배출한다고 강력 비판했다.

