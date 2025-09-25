고관세에 부품사 파업·전기차 캐즘까지… 휘청이는 車 업계

미국의 고관세 등 통상 여건이 악화하는 가운데 자동차 부품사의 생산 자회사들이 부분 파업에 나서며 국내 자동차 산업의 위기가 가중되고 있다. 부품사 측은 미국의 관세 직격탄을 맞은 상황에서 “현대차 수준의 성과금을 달라”는 노조 요구에 난색을 보이고 있다. 당장 수천억원의 재원이 필요하기 때문이다. 파업 영향으로 부품이 제때 공급되지 않으면 현대차 등의 공장 가동에 차질이 불가피해진다.

24일 업계에 따르면 현대모비스의 생산 전문 자회사인 모트라스와 유니투스는 이날 전국 13개 사업장에서 주·야간 근무조가 각각 4시간씩 파업에 돌입했다. 조합원 규모로는 5900여명에 달한다. 두 회사 노조는 지난 19일 ‘고용 100% 보장’과 ‘완성차와 동일한 수준의 성과급’을 요구하며 24일과 26일 부분 파업을 하기로 결정했다.

현대자동차 노사 대표가 지난 6월 울산공장에서 임금 및 단체협약 교섭을 진행하고 있다. 현대차 제공

모트라스와 유니투스는 2022년 현대모비스가 전국에 산재한 협력사들을 통합해 만든 생산 전문 자회사다. 각각 자동차 모듈과 핵심부품 제조를 맡고 있다.

현대차는 지난 15일 임금단체협상을 통해 월 기본급 10만원 인상, 성과금 450%+1580만원, 주식 30주, 재래시장 상품권 20만원 지급 등을 제공하기로 했다. 기본급이 5000만원인 직원이라면 이번 임단협으로 약 4615만원의 추가 지원금을 받게 되는 셈이다. 현대차가 통상임금에 휴가비와 명절 지원금 등을 포함하기로 한 가운데 기아도 이날 같은 지원을 하기로 노사가 합의했다. 이에 따른 사측의 추가 부담액은 1000억원가량으로 추산된다.

부품 자회사 노조의 핵심 요구 사항은 완성차 수준의 성과금 지급이다. 두 회사 정규직 근로자의 평균연봉은 약 9000만원으로 ‘킹산직’(King + 생산직)으로 분류된다. 사측은 모회사인 현대모비스가 지난 1분기 적자에서 2분기에 간신히 흑자로 전환한 터라 노조 요구 수용 시 인건비 부담이 커지는 것을 우려하고 있다. 부품사들도 올해 들어 미국의 25% 품목 관세를 추가로 부담하고 있는 상황이다.

이들 노조는 현대차·기아가 일부 핵심부품을 자체 생산하더라도 고용 보장을 해달라는 요구도 하고 있다. 현대차는 올해 임단협에서 전륜 변속기와 수소연료전지를 각각 2027년과 2028년부터 자체 양산하기로 합의했다. 지난해 계열사인 현대트랜시스가 한 달가량 파업해 하루 평균 2000대 가까운 생산 차질이 발생하자, 현대트랜시스가 생산하던 차세대 하이브리드 변속기를 울산공장에서 직접 만들기로 결정한 바 있다.

완성차 직원들에 대한 처우가 강해질수록 상대적으로 보장이 약한 계열사의 파업이 이어지고, 이들의 파업 영향력을 줄이기 위해 완성차 측이 다시 일부 일감을 가져가는 악순환 구조인 셈이다. 이로 인해 부품 자회사들이 부분 파업을 할 때마다 대규모 생산 차질이 빚어지고 납품이 중지된 2∼3차 협력사들도 상당한 피해를 볼 수밖에 없다. 노사 협의가 결렬되고 파업이 장기화하면 현대차와 기아 공장도 정상적으로 가동되기 힘들다. 현대모비스와 자회사 측은 일부 라인 가동을 추진하고 있지만, 노조 측은 대체 인력 투입 시 추가 파업을 하겠다고 경고한 상태다.

자동차 업계 관계자는 “완성차 업계 파업에 더해 부품업계, 자회사 파업까지 이어질 경우 피해는 눈덩이처럼 불어날 것”이라고 말했다.

현대자동차 울산공장. 연합뉴스

현대차는 이번 파업 사태와 무관하게 29∼30일 울산공장 내 전기차 생산라인 가동을 멈출 예정이다. 전기차 수요 감소에 따른 것으로 올 들어 전기차 생산라인에서만 7번째 휴업이다.

한편 국토교통부는 이날 현대차·기아, 르노코리아, 포드세일즈서비스코리아, 볼보트럭코리아의 8개 차종 10만7747대에서 제작결함이 발견됐다며 업체에 자발적 시정조치를 명령했다. 현대차·기아의 경우 포터2(6만934대)와 봉고3(3만3990대) 차주에게 무상 수리 또는 교환·환불 서비스를 제공해야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지