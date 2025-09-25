“응애∼” 7월 출생아 13개월째 ‘쑥’… 결혼도 9년來 최다

올해 7월 출생아 수가 2만1000명을 넘어서면서 13개월 연속 증가세를 이어갔다. 혼인 건수도 2만명을 상회하며 같은 달 기준 9년 만에 가장 많았다. 30대 초반 여성 인구 증가와 정부·지방자치단체의 각종 지원 정책, 혼인·출산에 대한 인식 변화가 맞물려 저출생 반등 흐름이 이어지고 있다는 분석이다.

통계청이 24일 발표한 인구동향에 따르면 올해 7월 출생아 수는 2만1803명으로 전년 동월보다 1223명(5.9%) 늘었다. 이는 7월 기준 2021년(2만2364명) 이후 가장 많은 수준이다. 월별 출생아 수는 지난해 7월 이후 13개월 연속 플러스 행진을 지속하고 있다. 올해 1~7월 누계 출생아 수는 14만7804명으로 작년 같은 기간보다 7.2% 증가했다.

여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 의미하는 합계출산율은 7월 0.80명으로 전년 동월 대비 0.04명 증가했다.

7월 혼인 건수는 2만394건으로 1년 전보다 1583건(8.4%) 증가했다. 같은 달 기준 2016년 7월(2만1154건) 이후 9년 만의 최고치다. 혼인 건수는 지난해 4월 이후 1년4개월째 늘고 있다.

통계청은 30대 초반 여성 인구 증가에 따른 혼인 증가, 정부·지자체의 각종 지원책 등이 최근 출생·혼인 증가에 배경이 되고 있다고 설명했다. 결혼 및 출산에 대해 미혼 남녀들의 인식 조사에서도 긍정적인 신호가 감지된다.

대통령 직속 저출산고령사회위원회(저고위)가 이날 발표한 ‘제4차 결혼·출산·양육 및 정부 저출생 대책 인식 조사’ 결과에 따르면 지난달 조사 기준 결혼을 긍정적으로 생각하는 미혼 남녀는 62.6%로 집계됐다. 지난해 3월 55.9%보다 6.7%포인트 증가했다. 실제 결혼 의향이 있는 미혼 남녀도 같은 기간 61.0%에서 64.5%로 늘었다. 특히 여성의 경우 48.2%에서 54.4%로 늘어나 결혼 의향이 있다는 응답이 절반을 넘겼다.

자녀가 필요하다고 여기는 미혼 남녀도 지난해 3월 50%에서 지난달 61.2%로 11.2%포인트 급증했다. 만 25∼29세 남성은 같은 기간 66.2%에서 77.3%로, 여성은 34.4%에서 52%로 대폭 상승했다. 이상적인 자녀 수는 지난해 3월 조사와 동일하게 1.8명으로 조사됐다.

저고위는 “이런 인식 변화는 저출생 추세 반전의 긍정적 신호로 평가한다”며 “새 정부의 인구대응 정책 방향 설정에 활용할 계획”이라고 밝혔다.

