“교통약자에 차량 등 지원”… 이동 편의 돕는다 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

기아 지속가능경영실장 이덕현 상무(왼쪽 두번째)와 사단법인 그린라이트 이재강 회장(왼쪽 네번째) 등 주요 관계자들이 PV5 여행 1호 고객과 기념촬영을 하고 있다. 기아 제공

현대차?기아는 미래 세대와 교통약자 등에 차량 이동 서비스를 제공하며 이동 편의를 돕는 데 힘쓰고 있다.



현대자동차는 올해 초·중·고 소속 유소년 스포츠단을 지원하는 ‘기프트카 플레이온(Gift-car PLAY ON)’ 캠페인을 진행한다. 2010년부터 시작된 ‘기프트카 캠페인’은 도움이 필요한 다양한 분야에서 차량을 활용한 캠페인을 진행하며 공익 증진에 기여해 온 현대차그룹의 대표적인 사회공헌활동이다.



현대차는 “유소년기의 스포츠 활동은 기초체력을 높여줄 뿐 아니라 사회성, 협동성, 집중력 향상과 정서적 안정에 긍정적인 영향을 주지만, 이에 대한 사회적 관심이 떨어지며 지원도 줄어든 상황”이라며 “올해는 ‘기프트카 플레이온’이라는 이름으로 유소년들의 스포츠 활동을 지원한다”고 밝혔다.



현대차는 총 30팀의 유소년 스포츠단을 선정해 이동 차량과 훈련용품, 응급 키트 등을 지원할 계획이다. 스포츠 전문가와 연계한 멘토링 프로그램도 제공한다. 대상으로 선정된 스포츠단에 차량 1대씩 제공해 먼 거리 이동을 도울 계획이다. 차종은 카운티, 카니발, 쏠라티, 그랜버드 중에서 각 스포츠단의 규모를 고려해 맞춤 제공한다.



참여를 희망하는 스포츠단은 다음 달 17일까지 기프트카 홈페이지(www.gift-car.kr)에서 신청하면 된다. 12월 중 초·중·고 소속 스포츠단 30곳을 선정해 순차적으로 지원할 예정이다.



기아는 ‘초록여행’에 PV5 패신저 모델을 제공하며 교통약자의 여행을 지원하고 있다. 기아 초록여행은 교통약자의 여행을 돕기 위해 특수 개조한 차량을 무상 대여하는 사회공헌사업으로, 2012년 출범 이후 약 10만명 이상의 고객이 서비스를 이용했다. 서울, 부산, 광주, 대전, 강원, 제주, 전북, 대구 등 전국 총 8개 권역에서 이용할 수 있다.



PV5 패신저는 여유로운 실내 및 적재 공간과 유연한 시트, 차별화된 편의성 등을 갖춘 PBV 모델로, 저상화 플로어 설계와 B필러에 적용된 어시스트 핸들을 통해 누구나 쉽게 탑승 가능하다.



기아는 최근 초록여행 전국 8개 권역에 PV5 패신저 모델을 각 1대씩 총 8대 신규 도입하고, 1호 고객에게 차량을 전달하는 행사를 열었다. 기아는 “PV5가 초록여행을 이용하는 교통약자들의 이동 및 승하차 편의성을 크게 향상시킬 것으로 기대하고 있다”며 “앞으로 휠체어 사용자를 위한 PV5 휠체어 접근 차량(WAV) 모델을 추가로 투입하는 등 교통약자의 다양한 수요에 맞는 차량을 통해 여행의 즐거움을 전달해 나갈 계획”이라고 밝혔다.



기아는 또 국내 다문화 청소년을 돕기 위한 ‘하모니움’도 운영하고 있다. 하모니움 교육 프로그램은 상반기와 하반기 각 25명의 다문화 청소년을 대상으로 진행된다. 상반기는 4~8월까지, 하반기는 9월부터 2026년 2월까지 운영한다.



올해 1기 과정을 수료한 학생들은 전문가 자문을 거쳐 선정한 4가지 특화 교육영역인 △정보기술(IT)기술 △F&B △영상편집 △조경기술과 관련해 다양한 교육 커리큘럼과 실습 과정을 경험했다. 기아 지속가능경영실장 이덕현 상무는 “앞으로도 다문화 청소년들을 진정성 있게 지원해 우리 사회의 당당한 일원으로 성장할 수 있도록 돕겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지