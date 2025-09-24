경남도, 카자흐스탄 알마티시와 첫 공식 교류

경남도가 카자흐스탄 알마티시를 방문해 첫 공식 교류에 나섰다.

24일 경남도에 따르면 도는 이달 22일 알마티시와의 국제교류 협력 강화와 승강기 산업 발전을 위한 업무협약 등을 잇달아 체결했다.

이번 방문은 도와 알마티시 간 첫 공식 교류로, 알마티시에 조성 중인 ‘승강기 연구개발 파크’ 사업을 계기로 성사됐다.

알마티시는 카자흐스탄의 과거 수도이자 현재 인구 210만명 이상이 거주하는 경제‧물류 중심 도시로, 카자흐스탄 국내총생산(GDP)의 약 20%를 차지하고 있다.

도와 알마티시는 양 지역 간 관광‧산업‧문화‧교육‧행정 등 다방면에 걸친 국제교류 협력 강화를 위한 양해각서를 체결했다.

양측은 지속가능한 지방정부 간 협력관계를 구축하고, 향후 다양한 분야로 교류를 확대해 나가기로 했다.

이어 승강기 산업 분야 기술 협력 및 비즈니스 활성화를 위한 업무협약도 체결했다.

이는 지난해 ‘한-카자흐스탄 산업통상 협력개발 지원 사업(ODA)’에 경남 승강기 컨소시엄이 최종 선정된 데 따른 후속 조치이다.

양측은 이번 협약을 계기로 향후 △연구개발 센터 조성 △기술 교류 협의체 구축 △제조시설 확대 △인증체계 정비 △전문 인력 양성 등 다방면에서 협력해 나가기로 했다.

카자흐스탄에는 현재 약 3만대 규모의 승강기가 운영 중이며, 최근 아파트 등 주거시설 건설이 활발해지면서 승강기 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

이에 도는 이러한 현지 수요와 산업 여건을 바탕으로 경남의 기술력과 산업 인프라를 접목한 협력 모델을 구체화해 나갈 방침이다.

도는 이번 교류를 계기로 중앙아시아 대표 도시인 알마티시와의 협력 기반을 공고히 하고, 경남 기업의 중앙아시아 시장 진출 확대 및 대한민국 승강기 산업의 글로벌 위상 제고로 이어질 수 있도록 지속적인 협력을 이어갈 계획이다.

박완수 경남지사는 “경남과 알마티시는 각각 대한민국과 카자흐스탄의 산업·경제 중심지라는 공통점이 있다”며 “이번 협약을 통해 승강기, 교육을 포함한 다양한 분야에서 실질적인 협력의 계기가 마련돼 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지