고준희, 성수동 100억원대 초고가 아파트로 이사간다

배우 고준희가 서울 성수동 100억대 아파트로 이사하며 독립한다.

고준희는 지난 22일 자신의 유튜브 채널 '고준희 고(GO)'에 업로드된 영상 '썸남&엄마 삼자데이트 나가는 고준희! 엄마가 도와주는 연예인 비밀 연애법 공개'에서 이렇게 밝혔다.

고준희는 현재 부모의 건강 문제로 같이 살고 있다.

그러면서 "이제 (부모님 건강이) 어느 정도 괜찮아져서 나도 좀 혼자 살아보고 싶다"라며 11월에 독립한다고 예고했다.

고준희는 특히 현재 살고 있는 맞은편 초고가 아파트를 가리키며 "나 이제 여기로 이사 간다"라고 했다.

해당 아파트는 현재 매매 가격이 100억 원대에 달하는 초고가 아파트로 알려졌다. 전세액도 수십억 원대다.

고준희는 PD가 이사 후 집 공개 콘텐츠를 촬영해야겠다고 "거기는 이제 막 다 찍어야지"라고 너스레를 떨었다.

고준희는 드라마 '그녀는 예뻤다', '야왕', '언터처블' 등에 나왔다. 수려한 외모로 패션·뷰티계에서도 주모 받았다.

