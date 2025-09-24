‘비장의 무기’ 모듈러 주택…GH ‘월드 시티테크 엑스포’ 개최

경기주택도시공사(GH)가 ‘2025 월드 시티테크 엑스포(World CITYTech Expo 2025)’를 개최한다고 23일 밝혔다.

GH에 따르면 24~26일 고양 킨텍스에서 열리는 행사는 도시 기술의 미래를 체험할 수 있는 자리다. 인공지능(AI) 기반 도시 기술 혁신과 서비스를 한눈에 살펴보는 국내 최대 규모의 도시 기술 전시회로 꾸며진다.

GH 광교 사옥.

스마트 빌딩, 스마트 정부, 도시 인프라, 스마트 교통을 비롯해 도시재생, 재개발, 재건축 등 도시 전반의 스마트 솔루션이 망라된다. GH를 비롯해 한국국토정보공사(LX), 카카오엔터프라이즈 등 120개 기관이 참여한다.

주요 전시 콘텐츠는 △모듈러 주택 △AI 기반 스마트 케어 플랫폼 △스마트 안전관리 시스템 △경기도형 적금주택 △3기 신도시 개발 전략 △도시재생 사례 등이다.

산·학·연·관이 참여하는 다채로운 콘퍼런스도 마련돼 첨단 도시 기술의 현재와 미래를 공유한다.

GH는 ‘H.Y.P.E.R CITY’ 비전을 중심으로 주요 성과와 혁신 기술을 전시할 예정이다.

김용진 GH 사장은 “이번 엑스포는 GH가 축적해온 도시개발 역량과 기술을 널리 알리는 기회이자 미래 도시 발전 방향을 모색하는 플랫폼이 될 것”이라고 기대했다.

