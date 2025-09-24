AI 옷 입은 15살 카톡… 똑똑한 비서로 진화

“부모님과 경주 여행 갈 건데 어떤 숙소가 좋을까?”



카카오톡 채팅탭에 있는 챗GPT에 이렇게 질문했더니 추천 숙소 목록과 상세 설명이 정리됐다. 추천 목록을 가족 채팅방에 공유하고, 숙소를 결정한 뒤 ‘○○일 숙소를 예약해 일정해 추가해줘’라고 하자 별도 애플리케이션(앱)이나 화면 전환 없이 손쉽게 예약과 결제, 일정 관리가 가능했다.



카카오가 ‘국민 메신저’ 카카오톡을 출시 15년 만에 최대 규모로 개편한다. 카카오톡과 인공지능(AI)을 결합해 이용자의 일상에 편의성을 더하는 ‘AI 비서’ 역할을 강화했다. 카카오가 일상 앱 플랫폼을 AI 생태계로 확장하는 과정을 본격화했다는 평가가 나온다.

◆카카오톡 15년 만의 대변신



카카오는 23일 경기 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 ‘이프 카카오 25’ 콘퍼런스를 열고 연내 카카오톡 개편안과 개발 성과를 공개했다. 이번 개편에는 △챗GPT 탑재 △자체 AI 모델 ‘카나나’ 기반 서비스 △채팅방과 친구·지금탭 기능 변화 등이 담겼다.



카카오는 외부 생성형 AI 모델과 자체 개발 중인 ‘카나나 2.0’ 모델을 활용한 에이전틱 AI(AI가 자율적으로 판단해 작업을 수행하는 시스템)를 본격 확대한다. 다음 달부터 챗GPT 최신형 GPT-5가 카카오톡 채팅탭 상단에 추가된다. 카카오 측은 해당 모델이 텍스트, 이미지 처리와 생성, 고도화한 문맥 인지 능력을 갖췄다고 했다. 이용자는 챗GPT와 주고받은 결과물을 대화방에 공유할 수 있다. 카카오 에이전트는 해당 결과물을 예약하기, 선물하기 등과 연계해 차별화한 서비스를 제공한다. 먼저 카카오맵과 예약하기, 멜론, 선물하기, 톡캘린더 기능과 연동한 뒤 카카오T, 카카오페이 등 카카오그룹 계열사 제휴, 타 기업 서비스 연계 등도 검토하기로 했다.



기존의 ‘샵(#) 검색’은 카나나 검색으로 바뀐다. 이전엔 필요한 정보를 얻기 위해 키워드를 입력해야 했다면 앞으론 AI가 대화 맥락을 파악해 필요한 정보를 찾아 제안해주는 방식이 추가된다. 친구와 저녁 메뉴를 고민하는 내용의 대화를 파악해 메뉴와 식당을 추천해주는 식이다. 카나나의 경우 타사 범용 AI와 달리 한국어 이해도가 높다. 빅테크 동급 모델보다 한국어 맥락 감지 기능은 40% 이상 뛰어나고, 몸집은 타사 대형모델보다 73% 경량화했다고 카카오는 설명했다. 정신아 카카오 대표는 “메신저 앱에서 온디바이스 AI를 구현해낸 건 국내외 첫 사례”라고 말했다.



◆대화 기능 편의성↑, 쇼트폼 콘텐츠 강화



대화 기능도 편의성을 대폭 높였다. 채팅방 폴더 기능을 도입해 카테고리별로 채팅방을 분류할 수 있게 했다. 친구와 대화하다가 회사 ‘단톡방’에 메시지를 잘못 보내는 실수를 방지할 수 있도록 했다.



‘안 읽음’ 폴더를 추가한 게 특징이다. 채팅을 읽지 않은 방만 모아둔 폴더인데, 카카오는 안 읽음 채팅방에 AI 요약 기능을 적용해 이용자 편의성을 높였다.



24시간 내 메시지를 수정할 수 있는 메시지 수정 기능도 추가됐고, 기기·통신사와 상관없이 보이스톡 통화녹음도 가능해진다.



사회관계망서비스(SNS) 인스타그램과 틱톡 등이 운용하는 것과 비슷하게 ‘쇼트폼’(짧은 영상) 콘텐츠를 강화한다. ‘지금탭’에 뜨는 쇼트폼을 차례로 보고 관심 있는 쇼트폼을 대화방에 공유하며 소통할 수 있다. 기존 오픈채팅과 별도로 생기는 ‘오픈채팅 커뮤니티’는 커뮤니형 채팅으로 채팅방에 입장하지 않아도 화제성 대화를 한눈에 확인할 수 있다.



카카오톡 첫 화면인 친구탭은 프로필 변경 내용과 게시물을 타임라인 형태로 확인할 수 있게 변경된다. 내 프로필도 사진과 음악 외 다양한 콘텐츠를 올릴 수 있고, 프로필 공개 범위를 조정해 사생활도 보호한다.



카카오는 개인정보 보호와 사이버 보안 강화에도 주력했다. 대화와 통화 데이터를 개인 휴대폰이 아닌 별도 서버에 저장하거나 AI 학습에 사용하지 않고, 보이스톡 통화녹음은 요약본 생성 외 지체 없이 삭제된다. 카카오 데이터가 챗GPT 학습을 위해 전달되지 않게 했다. 정 대표는 “대화창은 말만으로 실행까지 할 수 있는 ‘실행의 창’으로 나아갈 것”이라며 “‘카톡해’란 말은 메시지를 보내란 의미를 넘어 새로운 대화의 의미로 자리 잡게 될 것”이라고 했다.

