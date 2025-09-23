‘美 제재’ 中 대학으로 떠난 韓 석학

최연소로 한국과학기술원(KAIST·카이스트)에 임용됐던 국내 석학이 미국 제재 명단에 오른 중국 대학으로 자리를 옮겼다.

23일 과학기술계에 따르면 통신·신호처리 분야 석학인 송익호(사진) 카이스트 명예교수(전기및전자공학부)가 최근 중국 청두 전자과학기술대(UESTC) 기초 및 첨단과학연구소 교수로 부임했다. 송 교수가 옮긴 중국 대학은 전자전 무기를 설계하는 소프트웨어와 전장 에뮬레이터 등 군사적 응용이 가능한 기술을 개발한다는 이유로 2012년 미국 상무부로부터 ‘수출규제 명단’에 올랐다.



송 교수는 1982년 서울대 전자공학 학부를 졸업하고 미국 펜실베이니아대 전기공학 박사 학위를 받았다. 28세의 나이로 카이스트 교수로 부임한 뒤 37년간 재직하다가 올 2월 정년퇴임했다. 한국과학기술한림원 정회원으로 활동했으며 국제전기전자공학회(IEEE) 석학회원을 지내는 등 연구업적을 인정받았다고 한다.



홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 송 교수는 이직과 관련한 언급을 거부했지만 정년 후 연구를 위해 이직했을 가능성이 제기된다. 카이스트는 연간 연구과제를 3억원 이상 수주하는 조건의 ‘정년 후 교수’ 제도를 운용하고 있다. 70세 나이 제한이 있었지만 2023년 폐지했다. 카이스트 관계자는 “순수이론 분야의 경우 3억원의 수주 조건을 채우지 않더라도 정년 후 교수가 될 수 있는 예외조항이 있다”고 설명했다.



국내에서는 지난해부터 이기명 전 고등과학원 부원장, 이영희 성균관대 HCR 석좌교수, 김수봉 전 서울대 교수 등 정년이 지난 석학들이 중국으로 잇따라 이동하면서 두뇌 유출을 막기 위한 대책이 필요하다는 지적이 나왔다.



과기한림원이 5월 정회원 200명을 대상으로 설문 조사한 결과 61.5%가 5년 이내 해외 연구기관으로부터 영입제안을 받은 경험이 있다고 답했다. 이들 중 82.9%는 중국에서 영입제안을 받은 것으로 나타났다. 65세 이상의 경우 72.7%가 해외 연구기관으로부터 영입제안을 받았다고 답했다. 이들 중 51.5%가 제안을 긍정적으로 검토했다고 한다. 그 이유로는 국내 석학 활용 제도 부재를 꼽는 경우가 많았다.



카이스트 측은 이에 대해 “70세 이상 정년 후 교수 제도를 최초로 도입하고 자체적으로 (인력 유출을 막기 위한) 많은 노력을 하고 있다”며 “이 제도를 활용하는 교수도 많이 있다”고 밝혔다. 싱가포르 국립대 초빙교수로 한국을 떠났다가 최근 카이스트 교수로 복귀한 김진수 전 서울대 교수도 여기에 해당한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지