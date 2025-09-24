해외 거래소와 ‘오더북 공유’ 빗썸 대표 소환

국내 2위 가상자산거래소 빗썸과 호주 가상자산거래소의 호가창 공유와 관련해 현행법 위반 논란이 불거지며 금융당국이 이재원 빗썸 대표를 소환했다.



23일 금융당국과 가상자산 업계에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 전날 빗썸이 호주 가상자산거래소 스텔라와 시작한 오더북 공유와 관련해 이 대표를 소환해 조사한다. 금융당국은 오더북 공유 과정에서 절차적 문제가 있었는지 관련해 확인하고 있으며, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 위반 여부도 살펴볼 예정이다.



오더북 공유란 거래소들이 서로 매수·매도 주문 정보를 실시간으로 연동해 거래를 성립시키는 개념으로, 부족한 유동성을 보완해 거래량과 시세 안정성을 높일 수 있다는 장점이 있다.



빗썸이 스텔라와 오더북을 공유하려면 호주 정부가 발행한 스텔라 인허가 증표 사본과 빗썸의 스텔라 고객 정보 확인 절차, 방법 등을 FIU에 제출해야 한다. 빗썸 측은 금융당국과 협의해 오더북 공유를 진행했다는 입장이지만, 당국은 빗썸의 관련 절차 이행이 미흡했다고 보는 것으로 전해졌다.

