“롯데카드 해킹 남의 일 아냐”… 정태영 현대카드 부회장 밝혀 [비즈 Who]

정태영(사진) 현대카드 부회장은 23일 최근 벌어진 롯데카드 해킹 사고와 관련해 “남의 일이 아니다”라며 “우리가 당했다고 생각해야 한다”고 말했다.



정 부회장은 전날 서울 영등포구 현대카드 본사에서 열린 기자간담회에서 보안 문제에 대한 사내 경각심을 여러 차례 주문했다며 이같이 말했다. 롯데카드의 297만명 회원정보 유출 사고 여파로 기업의 정보보호체계 재정비 및 징벌적 손해배상 도입이 추진되고 있는 상황에서 나온 발언이다.



다만 정 부회장은 보안 예산 확대만이 해결책은 아니라며 조직 개편 등 구조 개혁의 필요성을 언급했다. 그는 “(보안이) 10억원 더 주고 100억원 더 쓴다고 사고를 완전히 막을 수 있다면 쉬운 게임이지만 그렇지 않다”며 “무기 더 산다고 국방(력이) 더 세지는 건 아니다”라고 말했다. 그러면서 “최신 무기 대응에 집중하다가 재래식 무기에 허술해 뚫릴 수도 있다”며 “오히려 조직을 개선하면 그동안 보이지 않던 문제들이 드러날 수 있다”고 말했다.



그는 정부가 민간 금융사에 ‘공공재’ 역할을 강조하면서 국내 금융 밸류에이션(가치평가)을 떨어뜨리고 있다는 지적도 했다. 정 부회장은 “금융사가 밸류에이션을 제대로 받지 못하고 있다”며 “금융당국의 규제뿐 아니라 우리 사회가 ‘금융사는 공공재’라고 결정을 한 영향이 큰 것 같다”고 분석했다.



정 부회장은 현대카드가 ‘인공지능(AI) 선도사’가 돼야 한다며 2년 뒤 AI 거대언어모델(LLM) 전면 도입 계획도 밝혔다. 그는 “1∼2등 카드사로 키울 생각은 없다. 물론 1등을 하면 좋지만 지금은 AI에 압도적인 투자를 하는 게 더 좋다고 생각한다”며 “2027년까지 사내 재무·법무 등 민감한 업무를 처리할 수 있는 AI 클라우드 체계를 운영할 것”이라고 말했다.



정 부회장은 현대카드가 금융권 최초로 자체 개발한 AI 플랫폼 ‘유니버스’의 추가 수출도 예고했다.

