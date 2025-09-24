올 추석도 KTX호남선 ‘극한 티켓런’

“명절에 자식 보러 서울 가는 것을 포기했어요.”

광주광역시에 사는 김모(72)씨는 올 추석에 서울 용산행 KTX 표를 예매하지 못했다. 온 가족이 예매 첫날 코레일 홈페이지 앞에서 승차권 예매를 위해 광클릭을 했지만 대기표만 받았다. 기차표를 끊지 못하면서 긴 연휴에 가족이 서울에서 모여 차례를 지내고 관광을 하려던 김씨 가족의 계획은 수포로 돌아갔다.



올 추석에도 KTX호남선을 끊으려던 지역민들은 ‘예매 전쟁’을 치렀다. 호남민들은 추석과 설, 연휴 때마다 KTX표를 구하지 못하는 불편이 반복되고 있다. 이는 호남선 KTX좌석이 경부선에 비해 운행 편수가 2배 이상 적은 데 근본적 원인이 있다는 지적이 나오고 있다.



23일 광주시와 코레일 등에 따르면 하루 KTX 호남선 운행횟수는 주중 55회, 주말 56회로 KTX 경부선의 115회, 136회보다 2배 이상 적다. 이용객이 많은 주말 증편에는 더 큰 차이를 보이고 있다. 호남선은 주말에 1회 증편에 불과하지만 경부선은 21회로 20배나 차이가 난다.



이용객 수도 호남선은 주중 일평균 3만1000명, 주말 4만명으로 경부선의 10만3000명, 14만명보다 3배 이상 적은 편이다. 좌석 수 격차도 크다. 호남선의 주중 좌석 수는 3만7573석, 주말 3만8960석에 비해 경부선은 주중 9만9001석, 주말 11만7947석으로 2∼3배 차이가 난다. 경부선의 경우 KTX-1(20량·955석)이 높은 비중을 차지하지만, 호남선은 상대적으로 적은 KTX-산천(10량·450석)이 배치되고 있기 때문이다.

이처럼 운행 횟수가 적은 호남선은 경부선에 비해 운행간격에도 큰 차이를 보이고 있다. 호남선은 주중 열차 간 운행간격이 주중 21분, 주말 20분으로 경부선의 주중 10분, 주말 8분보다 2배 이상 차이가 난다.



호남선의 예매 전쟁은 추석과 설 등 명절 때만의 현상은 아니다. 주말이나 연휴에도 광주·전남 지역으로 관광을 오려던 사람들이 표를 구하지 못해 포기하는 경우가 다반사다. 수도권에 사는 관광객 장모씨는 “2∼3주 전부터 전남지역 관광을 하려고 계획을 잡았는데 표를 구하지 못하는 바람에 취소했다”며 “평일이 아니면 주말과 연휴에는 호남선 표를 사지 못한다”고 하소연했다.



광주시와 시민단체는 이 같은 호남선과 경부선의 운행 횟수 등 불균형 해소를 촉구하고 나섰다. 강기정 광주시장과 5개 구청장은 이날 광주송정역 앞에서 결의대회를 열고 호남선 증편을 강하게 요구했다. 이들은 “호남선은 경부선에 비해 무려 11년이나 늦은 2015년에 개통되면서 지역 차별의 상징이 됐다”며 “이용 수요가 많은 주말과 피크 시간대 운행 회수도 영·호남 간 극명한 차이가 있다”고 지적했다.



광주시는 단기 대책으로 명절·주말·피크시간대 KTX 호남선 열차 업그레이드, 호남선(서대전·장성 경유) 열차 호남고속선 대체 투입을 건의할 방침이다. 중기 대책은 평택~오송 구간 2복선화가 완료되면 선로와 신규 차량을 호남선에 최대 규모로 투입해 줄 것을 요구하는 내용이다.



광주지역 노동·시민사회단체는 전날 같은 장소에서 기자회견을 열고 “KTX와 수서고속철도를 통합 운영해야 한다”고 촉구했다.

