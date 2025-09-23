경찰, 전광훈 딸 강제 수사…서부지법 난동 사태 연루 의혹

광화문 집회에서 불법으로 모금한 혐의를 받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 8일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 기부금품법 위반 혐의 1심 선고공판을 마치고 밖으로 나오고 있다. 뉴시스

서부지법 난동 사태의 배후를 수사 중인 경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사의 딸 전한나씨에 대해 강제수사에 나섰다.

23일 서울경찰청 안보수사과는 특수건조물침입 교사 혐의로 전씨의 딸인 전한나씨 등 2명의 주거지 등에 대한 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.

전한나씨는 전씨와 관련된 알뜰폰 통신사 ‘퍼스트모바일’을 운영하는 더피엔엘의 대주주로 알려졌다.

경찰은 서부지법 사태와 관련해 전 목사를 수사하는 과정에서 한나씨가 난입 사태를 부추긴 듯한 정황을 포착하고 이날 그의 주거지와 사무실 등을 압수수색하는 것으로 전해졌다.

경찰은 전 목사가 지난 1월 서울서부지법 앞에서 열린 집회 참석자를 선동해 난동 사태를 유발했다는 취지의 고발 여러 건을 접수하고 수사에 착수했다.

지난달 5일에는 전씨의 사택과 사랑제일교회 등을 압수수색했다. 경찰은 전씨가 자신의 최측근들을 ‘가스라이팅’했고 측근에서 행동대원으로 이어지는 조직적인 지시 체계를 운영하면서 서부지법 난동의 배후로 활약했다고 의심하고 있다.

다만, 전 목사 측은 서부지법 사태와 무관하다는 입장을 줄곧 밝혀왔다.

사랑제일교회는 압수수색이 이뤄지던 지난달 5일 입장문을 내고 “사랑제일교회는 서부지법 사태와 무관하며 공권력을 이용해 억지 프레임으로 교회를 끌어들이는 모든 시도에 대해 법적 대응에 나설 것”이라고 말했다.

