제주공항에 또 드론…항공기 이착륙 8분간 멈춰

제주국제공항에서 드론이 감지돼 활주로가 8분간 멈추는 일이 발생했다.

23일 한국공항공사 제주공항에 따르면 이날 오전 9시 27분쯤 제주공항운영센터 종합상황실 드론탐지시스템에서 미확인 드론 1대가 감지됐다.

제주국제공항 전경. 세계일보 자료사진

이에 제주공항은 1분 뒤 ‘심각’ 단계를 발령하고 항공기 이·착륙을 중단, 활주로를 폐쇄했다. 이어 8분 만인 9시 36분쯤 운항을 재개했다. 이 때문에 착륙하려던 항공기가 상공에서 선회하는 상황이 발생했다.

드론은 제주시 도두2동 공항 서쪽 외곽울타리 쪽에서 감지는 됐지만 실제 드론 비행은 확인되지 않았다. 제주공항 관계자는 “알람이 켜진 뒤 2분만에 꺼진 것으로 봐서 실제 드론이 뜨지는 않았고 드론 전원을 바로 끈 것으로 보인다”고 말했다.

앞서 지난 11일에도 제주공항에서 드론이 감지돼 7분간 항공기 운항이 금지됐다. 드론은 공항 서쪽 외곽울타리 40m 이내에서 감지돼 회수 조치됐다.

제주공항 관계자는 “드론 전원을 켜면 발생하는 전파를 감지해 시스템 알람이 울리는 방식”이라며 “공항테러대책협의회에서 올해 4월부터 공항 울타리 밖 400m 이내에서 드론 비행이 감지돼 알람이 울리면 항공기 운항을 즉시 중단하는 것으로 보안대책을 강화했다”고 말했다.

국가보안 ‘가급’ 시설인 제주공항 반경 9.3㎞ 이내는 드론 비행 금지 구역이다.

