프리미엄·기술 차별화… K기업 ‘車 디스플레이’ 시장 선전

글로벌 디스플레이 업계의 격전지로 떠오른 ‘프리미엄 차량용 디스플레이’ 시장에서 국내 업체들이 선전하고 있다. 2020년만 해도 일본 업체들이 시장 과반을 점령했지만, LG디스플레이와 삼성디스플레이가 해당 시장에 본격 진출하면서 판을 뒤엎었다. 향후 시장 전망도 밝아 LG와 삼성은 기술 고도화와 제품 라인업 확대에 박차를 가할 것으로 보인다.

22일 업계에 따르면 프리미엄 차량용 디스플레이는 10인치 이상의 큰 화면 크기와 뛰어난 화질을 구현하는 차량용 디스플레이를 말한다. 기술적으로는 기존 보급형 액정표시장치(LCD)를 제외한 하이엔드 LCD와 차량용 유기발광다이오드(OLED)가 해당한다.



프리미엄 차량용 디스플레이 시장은 급성장하고 있다. 시장조사기관 옴디아 조사 결과 이 시장은 매출 기준 2021년 18억달러(약 2조4000억원)에서 지난해 65억달러(약 8조9000억원)로 4배 가까이 몸집을 키웠다. 연평균성장률(CAGR)은 37%에 달한다. 소프트웨어 중심 차량(SDV) 시대를 맞아 자동차에 탑재되는 디스플레이 수가 많아지고 크기가 커지는 경향이 시장 확대로 이어졌다.



프리미엄 차량용 디스플레이 시장은 최근 LG와 삼성의 괄목할 만한 성장으로 급격한 변화를 맞이했다. 옴디아에 따르면 LG디스플레이의 이 분야 매출은 2021년 3억5000만달러(약 5000억원)에서 지난해 17억달러(약 2조3000억원)로 5배 이상 늘었고, 삼성디스플레이는 같은 기간 1088만달러(약 150억원)에서 5억달러(약 6811억원)로 약 46배 커졌다.



시장 주도권도 일본에서 한국으로 넘어왔다. 2020년만 해도 일본 업체가 압도적 우위를 차지했다. 재팬디스플레이(42.7%), 샤프(15.6%), 교세라(6.3%) 등 일본 업체들에 견줘 LG디스플레이(11.3%)와 삼성디스플레이(0.4%)의 시장 점유율은 저조했다. 그러나 이듬해 LG디스플레이가 점유율 19.7%로 급성장했고, 중국 업체들이 거대한 중국 내수 시장을 업고 부상하면서 일본 업체들의 내리막길을 걸었다. LG디스플레이는 2022년 21.9%로 점유율 1위에 올라섰고 지난해 26.2%로 일본 업체 점유율 총합(23.2%)을 넘어섰다. 삼성디스플레이도 같은 기간 7.6%까지 점유율을 끌어올리며 존재감을 드러냈다.

프리미엄 차량용 디스플레이 시장에서 국내 기업들이 두각을 드러낸 배경엔 차별화된 기술력이 자리한다. 한국 업체들이 최첨단 TV와 IT(정보기술) 기기 패널 등에서 쌓은 기술을 차량용 분야에 이식하면서 일본 업체들보다 높은 수준의 제품을 더 낮은 단가로 공급하는 게 가능해졌다. 특히 TV 시장에서 ‘OLED 명가’로 거듭난 LG디스플레이는 차량용 디스플레이 시장에서도 업계 최초로 차량용 OLED 양산을 시작했고, 업계에서 유일하게 차량용 플라스틱(P)-OLED를 대량 생산하고 있다. P-OLED는 얇고 가벼운 데다 구부릴 수 있어 프리미엄 시장에서 활용도가 높은 제품으로 꼽힌다.



LG와 삼성은 프리미엄 차량용 디스플레이 시장에서의 영향력을 한층 강화하기 위해 공격적인 사업 확대에 나섰다. 일례로 삼성디스플레이는 전 세계 패널 업체 중 유일하게 이달 초 독일 뮌헨에서 열린 세계 최대 모빌리티 전시회 ‘IAA 2025’에 참가해 차량용 OLED 전용 브랜드 ‘드라이브’를 공개하는 등 완성차 업계에 러브콜을 보냈다.



데이비드 셰이 옴디아 수석연구원은 최근 보고서에서 “올해는 프리미엄 제품이 전체 차량용 디스플레이 매출의 절반을 넘어서는 첫해가 될 것으로 보인다. 시장이 고부가가치 기술 중심으로 전환되고 있다는 뜻”이라며 “하이엔드 LCD와 차량용 OLED 기술 주도권을 지닌 한국 업체들의 성장이 기대된다”고 말했다.

