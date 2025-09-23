“韓 기업가정신 지수, OECD 21개국 중 5위”

재계에서 새로운 미래 성장동력으로 ‘기업가정신’을 주목하는 가운데, 한국의 기업가정신 수준이 세계 5위라는 연구 결과가 나왔다.

한국경제인협회가 22일 서울 여의도 FKI타워 콘퍼런스센터에서 공개한 ‘글로벌 기업가정신 지수’(GEI)를 통해서다.



GEI는 한경협이 세계은행과 공동 개발한 지표로, 한 국가 내 기업가정신이 얼마나 잘 구축돼 있는지 보여준다. 경제협력개발기구(OECD) 회원 21개국을 대상으로 나라별 규제와 정부정책, 투자 규모, 노동시장 자유도, 연구개발(R&D) 지출 및 특허, 창업 흐름 등을 비교해 산출한다.



이규석 한국경제연구원 책임연구위원은 한국의 GEI가 107로 5위를 차지했다고 밝혔다. 미국이 109.2로 1위에 올랐고 스위스(108.6), 오스트리아(107.3), 캐나다(107.1)가 한국보다 GEI가 높은 것으로 집계됐다. 21개국의 GEI 평균은 104.6으로, 일본(13위)이 평균에 해당했다.



이 위원은 “한국은 정부정책(3위), 기술(2위) 등 투입 요인에서는 세계 최상위권”이라면서도 “규제(13위), 인력(20위), 투자(9위)가 병목으로 작용해 투입의 우수성이 성과로 이어지지 못하고 있다”고 지적했다. 그는 “한국이 글로벌 혁신역량을 확보하기 위해선 규제 혁신, 노동시장 유연화, 민간투자 활성화가 반드시 필요하다”고 강조했다.



한경협과 세계은행은 기존 기업가정신 관련 지수가 실제 기업활동을 종합적으로 반영하지 못하고 있다는 문제의식에서 GEI 개발에 나섰다. 현재 전 세계 대상 기업가정신 지수로는 글로벌기업가정신모니터(GEM)가 유일한데, 올해 GEM 순위에서 1∼5위는 아랍에미리트(UAE), 리투아니아, 대만, 인도, 한국 순이었다.

