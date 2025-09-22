매기 강 감독 “봉준호 ‘괴물’ 보고 깜짝… ‘케데헌’에 영향”

“영화를 보며 그렇게 깜짝 놀랐던 건 처음이었어요.”



21일 부산 해운대구 롯데시네마 센텀시티에서 열린 제30회 부산국제영화제(BIFF) 스페셜 토크 ‘카르트 블랑슈’ 섹션에서, 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 매기 강 감독은 봉준호 감독의 ‘괴물’(2006)을 떠올리며 이렇게 말했다. 프랑스어로 ‘백지수표’를 뜻하는 카르트 블랑슈(Carte Blanche)는 영화제가 한 영화인에게 상영작 선택의 전권을 부여하는 특별 프로그램이다.

매기 강 감독이 21일 부산 영화의전당 BIFF 야외무대에서 제30회 부산국제영화제 특별상영 초대 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 관련 오픈토크를 앞두고 포즈를 취하고 있다. 부산=뉴시스

강 감독은 “드림웍스 스토리 아티스트로 일하던 2006년 크리스마스 연휴에, 시네필(영화광)이신 아버지의 권유로 ‘괴물’을 보게 됐다”며 “스토리텔링과 코미디의 균형을 모든 차원에서 맞춘 영화를 본 건 정말 오랜만이었다”고 말했다. 이어 “‘괴물’을 본 이후로 봉 감독님은 제게 큰 영향을 주는 존재가 됐다”고 덧붙였다.



그는 “‘괴물’은 한 편 안에 다양한 톤과 장르가 섞여 계속해서 왔다 갔다 (전환)된다”며 “그런 영화가 가능하다는 사실을 그때 처음 깨달았고, 정말 놀랐다”고 말했다. 또 “봉 감독님은 관객을 매 순간 즐길 수 있도록 이끌어가는 탁월한 능력을 지닌 분”이라고 평했다.



‘괴물’이 ‘케데헌’의 서사 진행 방식에 영향을 미쳤느냐는 질문에는 “그러려고 노력했다”며 웃었다. 그는 “코미디가 강할수록 극적인 드라마 역시 강해질 수 있다”며 “그 양극단의 균형을 잘 맞추는 것이 중요한데, 여러 장르를 아우르는 시도를 저희 영화(케데헌)에서 성공적으로 구현해냈다고 생각한다”고 말했다.



강 감독은 이어 “(헌트릭스 멤버들의) 눈이 팝콘처럼 변하는 장면 같은 유쾌한 순간에는 관객이 웃음을 터뜨리지만, 이야기가 진지해지면 웃음은 잦아들고 대신 집중력이 깊어진다”며 “이러한 감정의 여정을 설계한 데에는 봉 감독님의 영향이 분명히 있었다”고 강조했다.

