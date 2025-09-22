경찰, 이춘석 차명거래 수사 확대… “관련자 60명 조사”

무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 조사 중인 경찰이 수사망을 확대하고 있다. 최근까지 관련해 조사한 인원만 60명에 이른다.

서울경찰청 관계자는 22일 정례간담회에서 이 의원 사건 관련해 “현재까지 관련자 60명을 조사했다”며 “지난 번 압수수색하면서 확보한 자료 분석, 관련자 조사 등 수사를 진행 중”이라고 말했다.

이춘석 의원의 주식 차명거래 혐의를 조사하는 경찰 관계자들이 지난 18일 압수수색을 위해 서울 여의도 국회 의원회관 내 이 의원 사무실에 들어서고 있다. 연합뉴스

조사 인원이 늘어난 부분에 대해 “혐의와 관련한 부분을 폭넓게 살펴보고 있다. 그와 관련된 인물들”이라고 부연했다.

최근까지 피의자로 알려진 인원은 이 의원과 명의를 빌려준 차모 보좌관 2명이다. 다만 경찰이 최근 추가로 의원실을 압수수색하고 차 보좌관 외 다른 보좌진의 휴대전화도 확보한 것으로 알려지면서 피의자가 더 늘어날 가능성도 높은 상황이다. 경찰 관계자는 이와 관련해 “현 단계에서 추가 입건 여부를 밝히긴 곤란하다”고 했다.

이 의원은 차 보좌관 명의로 약 3년간 십수억원 규모의 주식 거래를 한 혐의(금융실명법·이해충돌방지법 위반 등)를 받는다.

특히 경찰은 이 기간 이 의원의 재산이 4억원 수준이었으나, 주식을 사들인 규모는 10억원이 넘는 것으로 보고 자금 출처를 쫓고 있다.

이 의원은 2차례 소환 조사에서 차명 거래 혐의는 인정했으나 주식 대금은 경조사비로 충당한 것이라고 해명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지