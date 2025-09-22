재계, 추석 맞아 협력사에 대금 조기 지급

재계가 추석 명절을 앞두고 국내 경기 활성화를 위해 협력사에 물품 대금을 조기 지급하고 임직원 대상 온라인 장터를 운영하고 나섰다.



삼성은 추석 연휴 전에 1조1900억원 규모의 물품 대금을 협력사들에 조기 지급한다고 21일 밝혔다. 협력사들의 자금 부담 완화 효과를 높이기 위해 지난해보다 규모를 3200억원가량 확대했다.



물품 대금 조기 지급엔 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스 등 13개 관계사가 참여한다. 회사별로 당초 지급일보다 최대 12일 앞당겨 지급할 예정이다.



삼성은 임직원을 대상으로 관계사 자매마을 특산품과 중소기업 스마트공장 생산제품 등을 판매하는 ‘추석 맞이 온라인 장터’도 운영한다. 장터에는 삼성전자의 ‘스마트공장 구축 지원’을 받은 중소기업 83곳이 참여해 한우세트, 과일 등 101여종의 상품을 판매한다.



LG도 LG전자 등 8개 계열사가 협력사 납품대금 총 9800억원을 기존 일정보다 최대 14일 앞당겨 지급하기로 했다. 이밖에 LG디스플레이는 경기 파주와 경북 구미의 사업장 인근 저소득 가정에, LG화학은 여수·대산·청주 사업장 인근 지역 이웃에게 생활용품을 전달한다.



CJ그룹과 신세계그룹도 각각 3000억원, 2000억원의 협력업체 결제 대금을 조기 지급한다. CJ는 지급일을 기존보다 2주에서 한 달가량, 신세계그룹은 최대 15일 앞당기기로 했다.

