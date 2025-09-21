日 국회의원 방문단 경주 찾아, 한일 교류·APEC 협력 논의

경북 경주시는 지난 18일 시청 대회의실에서 일본 가와사키시 한일친선협회 방문단과 재일본대한민국민단(민단) 관계자 42명을 맞아 환영행사를 열었다고 21일 밝혔다.

이번 방문단을 이끈 다나카 카즈노리 회장은 일본 자민당 소속 중의원(7선)으로, 2019년과 2020년 부흥대신을 지낸 정치인이자 2022년부터 가와사키시 한일친선협회를 이끌고 있다.

경주시가 주최한 일본 민단·가와사키시 한일친선협회 방문단 환영행사 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이번 방한은 지난해 10월 가나가와 TVK 방송국에서 방영된 경주 홍보영상이 현지에서 큰 호응을 얻으며 추진됐다.

행사에는 주낙영 경주시장, 임활 경주시의회 부의장, 이상걸 경주상공회의소 회장 등이 참석해 한일국교정상화 60주년을 기념하며 양국의 경제·문화 교류와 우호 증진 방안을 논의했다.

다나카 회장은 "경주의 따뜻한 환대에 깊이 감사드리며 일본과 한국이 경제와 문화 등 다양한 분야에서 협력 관계를 더욱 넓혀가기를 기대한다"고 밝혔다.

행사에서는 경주시 시정 홍보영상과 APEC 정상회의 홍보영상이 상영됐고, 이어 경주쌀 수출 현황, 일본시장 진출 전략, 투자 환경, 일본 기업과의 협력 사례 등도 소개됐다.

주낙영 경주시장(왼쪽)과 다나카 카즈노리 일본 국회의원(가와사키시 한일친선협회 회장)이 기념품을 교환하며 우의를 다지고 있다.

주 시장과 다나카 회장은 분청 찻잔 세트와 경주쌀을 교환하며 우정을 기념했고, 참석자들은 기념촬영과 오찬을 함께하며 친목을 다졌다.

주낙영 시장은 "경주는 세계문화유산과 풍부한 관광자원을 갖춘 대한민국 대표 역사문화 도시로 이번 행사를 계기로 양국 간 교류 확대의 계기가 되길 바란다"고 말했다.

