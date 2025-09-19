이집트서 도난당한 3000년 된 파라오 금팔찌 행방은?

이집트 수도 카이로의 대형 박물관에서 도난당한 3000년 된 파라오의 금팔찌가 제련업체에서 녹여진것으로 드러났다.

18일 이집트 내무부는 도난 사건을 추적한 결과 박물관 복원 전문가가 이 유물을 빼돌려 한 상인에게 팔았고 이 상인은 이를 카이로의 보석가게 밀집 지역의 한 공방에 넘긴 것으로 확인했다. 공방 주인은 금팔찌를 다시 금 제련업체에게 넘겼고 제련업자가 다른 물품들과 함께 녹인 것으로 밝혀졌다.

실종된 파라오의 금팔찌 모습. 이집트 고대유물부 제공

내무부는 용의자들을 체포했으며 19만4000 이집트파운드(약 560만원) 상당의 판매 수익금을 압수했다고 로이터통신이 전했다.

CNN방송 등에 따르면 이집트 관광유물부는 앞선 지난 16일 카이로 타흐리르 광장에 있는 이집트박물관 복원실에서 3000년 된 유물인 금팔찌가 사라졌다고 밝혔다.

청금석 구슬로 장식된 이 유물은 지난 9일 보존 연구실 금고에서 사라졌다. 이집트 현지 언론은 팔찌 도난 사실이 다음 달 말 이탈리아 로마에서 열릴 예정인 '파라오의 보물전'을 앞두고 소장품 목록 조사를 하다 발견된 것이라고 보도했다.

관광유물부는 이집트 내 모든 공항과 항구, 육상 국경 검문소에 경보를 내리고 밀수 방지를 위해 팔찌 사진을 배포했다. 또 복원실 내 물품에 대한 전수조사를 시행 중이며 조사를 위해 팔찌 분실을 즉각 발표하지 않았다고 덧붙였다.

사라진 팔찌는 이집트 제3중간기(기원전 1076년~723년)에 재위했던 파라오 아메네모페의 유물로 알려졌다.

이집트 타니스에서 파라오 프수센네스 1세의 무덤을 발굴하다 발견된 것으로, 아메네모페는 원래 무덤이 도굴당한 뒤 이곳에 재매장된 상태였다.

