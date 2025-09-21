부산 앞바다 어선 침몰 실종자 집중 수색 종료…경비 병행 수색

1명이 숨지고 1명이 실종된 부산 송정 앞바다 어선 침몰 사고와 관련해 해경이 헬기와 함정 등을 여러 대 투입하는 집중 수색을 21일 종료했다.



울산해양경찰서는 사고 사흘째인 이날 일몰 시각인 오후 6시 21분을 기해 인도네시아 국적 실종자 1명을 찾기 위한 집중 수색을 마무리하고, '경비 병행 수색' 체제로 전환했다고 밝혔다.

경비 병행 수색은 해경 경비함정이나 순찰함정이 일상적인 경비·순찰을 하면서 수색을 함께 진행하는 방식이다.



해경은 이날 함정 6척, 헬기 3대, 비행기 1대를 동원해 사고 지점 주변 해역 가로·세로 각 27.8㎞를 중심으로 수색했으나 실종자의 흔적을 발견하지 못했다.



앞서 지난 19일 오전 11시 52분께 부산 송정 동방 61.6㎞ 해상에서 부산 선적 79t급 저인망 외끌이 어선인 A호가 침몰했다.



이 어선은 전날 오후 11시 4분께 부산 남항을 출항해 한국인 3명, 인도네시아인 5명 등 총 8명을 태우고 조업하던 중에 침몰한 것으로 파악됐다.



한국인 3명, 인도네시아인 4명 등 7명은 근처 어선들에 의해 구조됐으나 이 중 60대 한국인 선장은 심정지 상태로 병원으로 옮겨진 후 사망했다. 인도네시아인 1명은 실종됐다.



해경은 그물을 끌어 올리면서 배의 방향을 돌리는 과정에서 배가 뒤집혔다는 선원들의 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.



해경은 침몰 어선 인양 여부 등을 검토할 계획이다.

