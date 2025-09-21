심우정 전 검찰총장, 내란특검 출석… 尹구속취소 항고포기 등 추궁

심우정 전 검찰총장은 21일 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사 중인 내란 특별검사팀(특검 조은석)에 피고발인 신분으로 출석했다. 이날 특검은 윤석열 전 대통령의 구속취소 결정에 대한 즉시항고 포기 경위와 계엄 당시 검사 파견 지시 의혹 등을 중심으로 심 전 총장을 상대로 고강도 조사를 벌인 것으로 알려졌다.

심우정 전 검찰총장이 21일 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀 사무실에 윤석열 전 대통령 구속 취소 당시 즉시항고를 하지 않은 경위와 관련 조사를 위해 피고발인 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

심 전 총장은 이날 오전 10시께 서울고등검찰청 내 특검 사무실에 도착했다. 심 전 총장은 합수부 검사 파견 지시 여부, 대검 검사의 중앙선거관리위원회 출동 의혹, 윤석열 전 대통령 구속취소 결정 즉시항고 포기 등에 대한 취재진의 질문에는 일절 답변하지 않은 채 조사실로 향했다.

앞서 심 전 총장은 3월 여당과 시민단체로부터 구속취소 즉시항고 포기 결정 관련 직권남용·직무유기 혐의로 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발당했다. 공수처는 사건을 내란특검에 이첩했다.

윤 전 대통령은 3월 법원의 구속취소 결정에 따라 석방됐다. 당시 법원은 구속 기간을 ‘날’이 아닌 ‘시간’으로 계산하는 것이 타당하다고 판단했으며, 이에 따라 검찰의 기소가 구속 기간 만료 이후에 이뤄졌다고 봤다. 이후 수사팀은 즉시항고를 통해 구속기간 산정을 시정해야 한다는 의견을 냈지만, 대검 간부 회의는 위헌 소지 등을 이유로 항고하지 않기로 최종 결정했다. 당시 심 전 총장은 “대검 부장회의를 거쳐 모든 의견을 종합해 제가 판단한 것”이라고 밝혔다.

특검은 이와 함께 계엄 당시 박성재 전 법무부 장관이 심 전 총장에게 합동수사본부에 검사 파견을 지시했다는 의혹에 대해서도 수사를 확대하고 있다. 특히 당시 대검 소속 검사가 방첩사령부 관계자와 연락을 나눈 뒤 중앙선거관리위원회(선관위)로 출동했다는 정황까지 제기됐다.

특검은 이미 8월25일 박 전 장관과 심 전 총장 등에 대해 압수수색을 진행했으며, 조만간 박 전 장관도 소환할 방침이다.

이에 대해 대검은 “계엄과 관련해 방첩사 등 다른 기관으로부터 어떠한 지원 요청을 받은 사실이 없고, 다른 기관을 지원한 사실도 없음을 밝힌다”고 해명한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지