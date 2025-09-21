李 “외국군 없인 자주국방 불가? 굴종적 사고”

첨단무기로 강력 자주국방 열 것”
이재명 대통령이 21일 외국 군대 없이는 자주국방이 불가능하다는 일각의 시선에 대해 “굴종적 사고”라고 비판하며 외국에 의존하지 않는 나라를 만들어가겠다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 페이스북에 올린 ‘강력한 자주국방의 길을 열겠습니다’라는 제목의 글에서 “다시는 침략받지 않는 나라, 의존하지 않는 나라를 만들어가겠다”며 이같이 적었다.
이 대통령은 최근 국제정세에 대해 “모든 영역에서 저성장과 양극화가 심화하면서 이제 전 세계가 갈등 대립을 넘어 극단적 대결과 대규모 무력충돌을 향해 가고 있다”고 진단했다. 이 대통령은 이어 “우리는 외부의 군사 충돌에 휘말려도 안 되고, 우리의 안보가 위협받아서도 안 된다”고 강조했다.
이 대통령은 ‘강력한 자율적 자주국방’을 현재 한국이 해결해야 하는 가장 중요한 과제로 꼽았다. 이 대통령은 “중요한 건 이런 군사력, 국방력, 국력을 갖고도 외국 군대가 없으면 자주국방이 불가능한 것처럼 생각하는 일각의 굴종적 사고”라고 지적했다. 이 대통령은 또 “‘똥별’이라는 과한 표현까지 쓰면서 국방비를 이렇게 많이 쓰는 나라에서 외국 군대가 없으면 국방을 못 한다는 식의 인식을 질타한 노무현 대통령이 떠오른다”고도 했다.
이날 페이스북에 ‘인구절벽’ 문제로 향후 군 병력 규모가 급감할 것이라는 내용의 기사도 함께 공유한 이 대통령은 “상비 병력 절대 숫자의 비교만으로 우리의 국방력을 걱정할 필요는 없다”고 적었다. 이 대통령은 “감지·판단·조준·사격이 자유로운 AI(인공지능) 전투 로봇, 무장 자율드론, 초정밀 공격 방어 미사일 등 유무인 복합 첨단무기체계를 갖춘 50명이면 100명 아니라 수천, 수만의 적도 얼마든지 감당할 수 있다”고 했다. 향후 군 개편 방향과 관련해선 “장병 병력 수에 의존하는 인해전술식 과거형 군대가 아니라, 유무인 복합체계로 무장한 유능하고 전문화된 스마트 정예 강군으로 재편해야 한다”고 역설했다.
